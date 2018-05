Nicolás Maduro gana las elecciones presidenciales en Venezuela

Compartir ! tweet





Telesur/AVN

El candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, es el ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, este domingo, domingo con el 5.823.728 votos, el 68 por ciento de los votos, informó el anoche el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, pidió respetar los resultados electorales, tras agregar que la tendencia hace prever que voto el 48% de los venezolanos.

El segundo candidato más votado fue Henri Falcón, de Avanzada Progresista (AP), con 1 millón 820.552 de los sufragios.

Asimismo, en tercer lugar está Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, con 925042 de los votos (X miles de venezolanos), mientras que Reinaldo Quijada, del partido Unidad Política Popular 89 (UPP89), tiene 34614 votos.

Un total de 20.526.978 venezolanos en el país y 107.284 residenciados en el extranjero están habilitados para ejercer su derecho al voto en los 14.638 centros de votación y 34.143 mesas electorales distribuidas en todo el país.

Presidente Maduro: Cada voto es un ejercicio de independencia y soberanía

El presidente Nicolás Maduro señaló el domingo que al ejercer su derecho al voto, independientemente de su opción política, los venezolanos envían al mundo un mensaje de respeto por el país.

“Tenemos que ganar esta batalla entre todos. Es una batalla de todos los venezolanos, de los chavistas, de los revolucionarios, de los patriotas, de los no chavistas, de los opositores, de los independientes. Es una batalla por la independencia, por la soberanía. El respeto de Venezuela lo logramos entre todos, tenemos que lograrlo”, subrayó Maduro en una alocución desde el Palacio de Miraflores transmitida por VTV.

“Tenemos que ir a votar por el candidato de su preferencia, y afirmar que Venezuela es una nación soberana, libre y que queremos paz, tranquilidad y respeto a nuestra patria amada. (…) Cada voto tiene que ser un voto de amor, de exigencia de respeto, y un paso adelante en un país en ejercicio de su soberanía política”, enfatizó.

El jefe de Estado se refirió a las nuevas declaraciones injerencistas realizadas por voceros del Gobierno de Donald Trump, y las calificó como actos desesperados.

“Yo creo que la agresión permanente del gobierno de ku klux Klan de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela está muy desprestigiada y es rechazada por la conciencia pública mundial, por los pueblos del mundo y por nuestro pueblo en especial”, dijo.

“Sus declaraciones son una demostración de la desesperación ante la muestra de participación y el desarrollo de las elecciones en Venezuela. La desesperación cunde en esos escenarios y no tienen ni la mínima la capacidad de interpretar y entender el mensaje que está enviando el pueblo de Venezuela. No tienen capacidad de diálogo, su única capacidad es de barrer y amenazar”, aseveró.

Maduro reiteró que cada voto es un ejercicio de independencia. “Venezuela tiene su propio camino, hoy lo estamos fortalecimiento y cada voto de cada venezolano es una respuesta a los que se creen dueños de este país, el norte. No, los dueños de este país somos los venezolanos, es el pueblo”.

Observadores

destacan transparencia

Los acompañantes internacionales, Telma Luzzani, de Argentina y Luis Duarte, de España, visitaron varios centros electorales en Caracas, donde ratificaron lo rápido y transparente que es el servicio electoral venezolano.

Durante una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV) los acompañantes internacionales calificaron de eficiente el proceso que se vive este domingo en Venezuela por lo fugaz y sencillo que se hace el proceso para los electores.

Luzzani destacó la seguridad con que cuenta el proceso de votación, ya que al tener varios chequeos, hace que los electores se sientan seguros y confiados al momento de emitir su voto.

Por su parte, Duarte agradeció al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la invitación para acompañar los comicios donde se escoge al Presidente de la República y los miembros de los consejos legislativos estadales.

Además resaltó que el sistema electoral venezolano es uno de los más seguros del mundo, al tiempo que le sorprende que la Unión Europea (UE) y otros organismos internacionales no acompañaran el proceso a pesar de la invitación realizada por el CNE.

“Me sorprende que otros organismos a nivel internacional hayan sido invitados y no hayan querido venir. Es importante dejar claro que han sido invitadas muchas instituciones y es lamentable que no hayan venido, seria bueno que estuviesen aquí para ver si las elecciones cumplen o no con los estándares internacionales”.