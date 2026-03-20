MUPI custodia reliquia de Monseñor Romero

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Comunicaciones MUPI

En el marco del 46 aniversario del martirio de San Óscar Arnulfo Romero, el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) recibe en custodia una reliquia consistente en parte de la vestimenta que portaba el lunes 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospitalito de la Divina Providencia. Junto a esta prenda, el MUPI expone obras del artista Rafael Varela, así como imágenes pertenecientes al archivo fotográfico personal del obispo mártir.

La reliquia y obras de arte, han sido entregadas al MUPI para su resguardo y preservación como parte del patrimonio histórico y espiritual de El Salvador, con la intención de que futuras generaciones conozcan y reflexionen sobre el legado de Monseñor Romero (Ciudad Barrios, San Miguel 15 agosto 1917-San Salvador, 24 marzo 1980), reconocido mundialmente por su compromiso con los pobres y su voz profética frente a la violencia y la injusticia.

Esta muestra, forma parte de varias actividades que el MUPI realizará con motivo del aniversario en memoria de San Óscar Arnulfo Romero, establecido por la Organización de las Naciones Unidas como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones a los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

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