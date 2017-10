Munguía Payés dice que lo quieren imputar a la fuerza en caso tregua

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El ministro se Defensa, David Munguía Payés, cuestionó el caso tregua y lamentó los intentos de la Fiscalía General de la República (FGR) por involucrarlo en supuestas acciones ilegales durante ese acontecimiento.

“A mí no deja de incomodarme que me están queriendo involucrar a la fuerza”, dijo Payés tras cuestionar que el fiscal general Douglas Meléndez, se muestre crítico porque nadie de los procesados en el caso lo haya señalado como responsable de supuestos hechos ilícitos durante la tregua entre pandillas.

“Otro fiscal podría decir: miren, hemos hablado con los testigos, con la gente que ha sido imputada en este momento y ninguno de ellos ha involucrado al general Munguía con el tema de la tregua, pero el fiscal lo plantea de otra manera y dice: Nadie quiere testificar en contra de él, como que en realidad hubiera un delito y a la gente la están forzando para que testifique en contra mía”, se quejó Munguía Payés en entrevista con Órbita Tv, canal 25.

El ministro aseguró que nadie ha testificado en su contra simplemente porque no ha cometido ninguna ilegalidad en ese proceso. “La gente no lo hace porque no hay nada. Aún cuando la fiscalía les ha prometido a algunos de los acusados -y yo estoy seguro que casi el 100% de ellos no tiene vinculación con ilícitos- si ellos no dan información aunque les ofrezcan beneficios es porque no la tienen, porque no hay nada”, recalcó el titular de Defensa. El ministro de Defensa dijo que si la Fiscalía fuera más responsable dijera que los procesados no lo vinculan a él en ningún ilícito.

“Pero cuando dicen no quieren declarar, dejan abierto el tema como que el suscrito estuviera involucrado en algo”, lamentó el ministro. Pero en lo que sí coincide con la Fiscalía, dijo Munguía Payés, es que la tregua era una política de Estado y como tal, eso no es un delito. “Es decir, un proceso que se dio. Ahora, si en medio de ese proceso alguien pateó la raya eso es otra cosa”.

Munguía Payés manifestó que las acusaciones en contra de funcionarios de Centros Penales fueron prefabricados por el exfiscal Luis Martínez, quien precisamente está preso por un hecho parecido de fabricación de pruebas ficticias. “Esto fue un montaje que hizo el fiscal anterior que se fue y que está preso precisamente por fabricar pruebas, y el fiscal Arriaza, que anda huyendo por fabricar pruebas y han involucrado a esta gente que está siendo procesada”, señaló. Añadió el funcionario que una de las acusaciones en contra de funcionarios de Centros Penales, como es el ingreso de ilícitos- al sistema penitenciario es un fenómeno que ha ocurrido en cualquier época y no precisamente es un fenómeno exclusivo de los 15 meses de tregua.

“Alguna vez ha habido funcionarios involucrados, otras veces no, los han acusado injustamente, pero al final los ilícitos están al interior de Centros Penal, cada vez que se ha hecho una requisa, algo se encuentra y uno se pregunta cómo ingreso, puede ser falta de control, pero no quiere decir necesariamente que los funcionarios que estuvieron de turno en esa época fueron cómplices de eso”, señaló el ministro.