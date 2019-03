Mujeres que sobresalen en un mundo de hombres

Rebeca Pineda

@DiarioCoLatino

En un ambiente rodeado de motores, herramientas de mecánica y automóviles, se puede apreciar a una joven desenvolviéndose con habilidad y seguridad entre sus compañeros. Ella es Alison Vega de 18 años, alumna del Instituto Tecnológico Centroamericano que aspira obtener su título de Mecánica Automotriz.

Alison rompe esquemas al incursionar en un oficio que por tradición era para hombres. Ella, junto a dos compañeras de clase, ratifica los cambios en la sociedad salvadoreña que dan fuerza a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El curso en el que se encuentra la joven está conformado por 36 alumnos, de los cuales solo 3 son mujeres. “Al principio se burlaban de mí. Por ser mujer decían que no podía hacer muchas cosas, pero yo no tengo que demostrarle nada a nadie, sino a mí misma”, expresó con firmeza la aprendiz de mecánica, y agregó que lentamente se ganó el aprecio y el respeto de sus compañeros.

Asimismo, otra alumna de Mecánica, Carolina Chávez, de 20 años y originaria de Usulután, expresó su opinión sobre comentarios negativos: “lo que digan los demás no es problema mío, sino que lo importante es que se sienta bien uno mismo”; comentó que no tiene percances con sus compañeros ya que la tratan con respeto e inclusión.

En este sentido, Nancy Oporto, maestra de Mecánica y una inspiración para sus alumnas, explicó que: “siempre se ha tenido el concepto de que las mujeres son amas de casa y ese prejuicio lo hemos querido votar las mujeres que trabajamos en estas áreas”.

La maestra, que luchó por su derecho de trabajar en talleres e impartir clases, contó que “a los hombres no les gusta que una mujer toque sus carros” y que el primer espacio que le abrió las puertas fue el taller de la policía.

Mujeres electricistas

Otras áreas de estudio en que predominan hombres son la Ingeniería Eléctrica y la carrera de Energía Renovable. Jeannette Batres de 23 años y Griselda Fabián de 19 años, son las únicas dos mujeres que estudian el último año de Ingeniería Eléctrica, en un curso de 36 alumnos.

“Mi familia se sorprendió por mi decisión de escoger esta carrera”, dijo entre risas Jeannette. “Yo creo que la gente no ve en nosotras un potencial porque nos buscan más para trabajos de oficina, pero sinceramente, yo he andado en techos, en postes, también somos capaces, no solo ellos” explicó la joven.

Griselda también comparte la misma idea de su compañera. “La idea, estar detrás de un escritorio no es lo mío, a mi me gusta subirme al poste, hacer cosas con mis manos”, dijo la estudiante.

Valdemar Rivas, maestro de las jóvenes, comentó que en los últimos años aumentó la población de mujeres en esta carrera, lo cual llama la atención.

Asimismo, en la nueva carrera de Energía Renovable que inició este año, también solo hay dos mujeres en un grupo de 26 estudiantes, ellas son Kathya Menjívar de 19 años y Rebeca Vargas de 18 años de edad.

En cuanto a su decisión de cursar este técnico, Kathya comentó que su papá le dijo que: “esta carrera era más de niños que de niñas, y me dijo que la tomara, que al menos yo iba a ser la primera niña” y agregó que sus compañeros y maestros la tratan muy bien y con respeto.

Con respecto al campo laboral, Rebeca expresó que le gustaría desempeñar un cargo de mantenimiento en paneles solares, ya que “las mujeres estamos empezando a tener las mismas oportunidades que los hombres. No tenemos que limitarnos a cumplir nuestros sueños solo por lo que dice la sociedad”.

El Día Internacional de la Mujer es un homenaje a la lucha de las mujeres por alcanzar una sociedad más justa, con los mismo derechos que tienen los hombres. Este día, específico, se debe la muerte de 129 mujeres carbonizadas, dentro de una fábrica, por pedir la reducción de 16 horas de trabajo y un aumento de sueldo, ya que solo recibían el tercio de lo que recibían los hombres. Así fue como en 1975 la ONU decretó el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.