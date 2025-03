Mujeres exigen al gobierno cumplimiento de los derechos laborales 

Alma Vilches

La Comisión de Mujeres del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) se reunió con representantes del Ministerio de Trabajo, para exponer sus demandas y exigir el cumplimiento de los convenios internacionales en defensa de los derechos laborales de las mujeres.

Idalia Zúniga, secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), explicó que previo al Día Internacional de la Mujer llegaron al Ministerio de Trabajo para exponer la gran cantidad de despidos en las diferentes instituciones públicas, donde la mayoría son mujeres.

“Le cuestionamos al ministro de Trabajo, Rolando Castro, por qué ha guardado silencio con tanto atropello laboral, por parte del gobierno de Bukele con este ajuste reestructural que se está dando, porque está dejando sin trabajo y alimentación a muchas mujeres”, sostuvo.

Asimismo, expresó que su despido ocurrió en octubre de 2024, bajo el argumento de ser un cargo de confianza, sin embargo, para llegar a ser directora de un centro escolar debió pasar por exámenes, evaluaciones psicológicas, conocimiento de leyes relacionadas con educación y en una competencia con 150 docentes más

“A raíz de que no me presté para salir a desmontar la marcha blanca del 19 de octubre, fui despedida el día 21 de octubre como un acto de represalia de Carolina Recinos y el ministro de Educación. Mi carta de despido decía que mi plaza ya no era necesaria, ya antes había sido quitada del cargo de directora, casi la mayoría de los directores a nivel nacional han sido removidos de sus cargos y han puesto gente sin experiencia ni formación”, denunció Zúniga.

Silvia Navarrete, secretaria del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (SITRASALUD), dijo que los derechos de las mujeres despedidas en estos últimos meses han sido violentados, por ello, acudieron al Ministerio de Trabajo para exponer las denuncias y busque solucionar los problemas laborales, ya que este sector de la población ha sido mayormente afectado con este ajuste fiscal.

“La reunión con las autoridades del Ministerio de Trabajo no es ninguna celebración, es un espacio que hemos conquistado las mujeres del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, la mejor forma de conmemorar el Día Internacional de la Mujer es con lucha y reivindicando nuestros derechos”, manifestó.

Según Sara Alfaro, secretaria de la Mujer del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, este fue el primer sindicato que empezó a sufrir esta debacle. Desde el inicio de la administración de Nayib Bukele se despidieron mujeres embarazadas o en etapa de postparto, con enfermedades crónicas, y mujeres de la junta directiva de la gremial.

“Del 2021 al 2022, y hasta la fecha, estamos en espera de un pronunciamiento de nuestro encargado de velar por la seguridad y derechos laborales de la población, pero no hemos tenido todavía un pronunciamiento, una mediación que haga dignificar el trabajo de esas personas”, señaló Alfaro.

