Mujeres consideran que Estado debe garantizar pronta y debida justicia

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Representantes de la Asociación de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) sostuvieron que a pesar del aparente descenso en los crímenes en el país, se han registrado hechos de violencia contra las mujeres.

Debido a esto demandan del Estado no solo la protección a la vida, integridad física y psicológica sino también garantías de acceso a pronta y debida justicia.

Silvia Juárez abogada de ORMUSA afirmó, que si bien se registra una disminución en las muertes violentas de mujeres, este tipo de hechos ponen al país en una situación crítica, porque no se garantiza seguridad a más de la mitad de la población.

“En los casos de violencia sexual también se evidencia que los planes de seguridad no tienen impacto, ya que estos hechos no están entre las prioridades y hasta ahora no se advierte una situación distinta”, dijo Juárez.

La profesional del derecho externó que la violencia sexual aumentó, lo cual es un llamado de alerta porque estos ilícitos implican el rompimiento de proyectos de vida, embarazos forzosos que pueden concluir en una muerte materna, suicidio, mayores ciclos de pobreza para las mujeres afectadas.

Según datos recabados por la asociación, durante el primer semestre del año se registraron hechos de violencia contra la mujer que resultaron en al menos 156 feminicidios, algunos de los cuales quedaron en la impunidad.

Las representantes de ORMUSA exhortaron a Nayib Bukele Presidente de la República a continuar y profundizar planes, programas y acciones iniciadas por la administración anterior en cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de igualdad.

Alba Cortez abogada especialista en derechos de la mujer consideró, que para erradicar toda conducta de violencia contra la mujer se deben modificar practicas sociales y culturales que estereotipan a la mujer como un ser inferior sin acceso a derechos.

“La solución a implementar nos la explica el articulo 8 de la Convención de Belem do Pará, que se refiere a cambiar o modificar prácticas sociales y culturales que fomentan la percepción de que la mujer no es sujeto de derechos sino un ser humano inferior al hombre”, indicó Cortez.

La profesional del derecho explicó también que la convención expone que se debe eliminar todo tipo de estereotipos de género, que recuerden la subordinación de la mujer al hombre lo cual no requiere la creación de leyes sino el fomento de prácticas sociales que fomentan el machismo y la misoginia.

ORMUSA reconoció los esfuerzos desarrollados por los medios de comunicación en los últimos años, en relación a la información y sensibilización de la sociedad salvadoreña sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres.