¿Powys podrá quitar poder a Boris?

Isaac Bigio*

Auna semana de haber sido nombrado primer ministro, Boris Johnson puede acercarse a su primera derrota electoral. El primero de agosto se renueva la banca por el distrito de Brecon y Radnorshire. Este es el del territorio más extenso de los cuarenta que tiene el país de Gales dentro del Parlamento Británico, y también el mayor de los dos que conforman el concejo municipal de Powys, el de mayor superficie de los veinte que conforman a Gales.

Brecon y Radnorshire es una colección de pequeños y dispersos pueblos, ninguno de los cuales llega ni a los 9,000 habitantes. A pesar de que ésta es una comarca rural y agropecuaria que nunca ha ejercido mayor poder en la política británica, esta vez sí podrá tenerlo, a tal grado que puede ir minando al nuevo gobierno e ir presionando para que se den elecciones generales anticipadas.

Cuando Boris debutó en el premierato, la alianza conservadora-unionista comandaba una leve mayoría absoluta de solo dos votos sobre el resto del parlamento, pero si en esta elección el tory Christopher Davies (quien en el 2015 y 2017 obtuvo la representación parlamentaria de este distrito) no gana, el oficialismo se vería reducido a apenas un voto de ventaja sobre el resto. Esta cifra, a su vez puede eventualmente ir cayendo a medida que algunos parlamentarios conservadores hostiles a un Brexit duro puedan seguir apartándose del partido o de su marco disciplinario.

La banca parlamentaria de Brecon y Radnorshire ha pasado constantemente en la historia de manos entre los tories y los liberal-demócratas. Los laboristas nunca allí han sido fuertes (debido a que la mayoría de sus pobladores son granjeros privados), pero sí lo son en los distritos que se encuentran al sur de Powys donde estaban las antiguas minas de carbón y los baluartes del sindicalismo.

Tradicionalmente Gales en su mayoría vota laborista y el Partido de Gales es fuerte en las áreas del norte y oeste de este país, donde hay muchos hablantes de su lengua nativa celta. Los tories suelen ser más fuerte en áreas rurales colindantes a Inglaterra, como lo son las que conforman Powys.

Esta elección se dio tras que en febrero 2019 su parlamentario Davies fue encontrado culpable de reclamar gastos falsos. Al mes siguiente él reconoció su culpabilidad y al subsiguiente él fue sentenciado a hacer trabajo comunitario por cincuenta horas y a pagar £1,500. De acuerdo a ley esto podría generar una moción para pedir que su cargo pudiese ser dispuesto a que sea renovado en una elección siempre y cuando el 10 % de los habitantes registrados en ese distrito lo pidieran. La petición obtuvo casi el doble de esa cifra.

Las elecciones en este distrito se dan a más de cinco semanas de que en el 23 de mayo se dieran las elecciones al parlamento europeo, en las cuales los tories obtuvieron su peor resultado a nivel nacional. En esa fecha los conservadores quedaron en quinto lugar y por debajo del 9 %, pero el país donde peor quedaron parados fue Gales donde bordearon el 6 % de los votos.

A fin de derrotar a los tories y golpear a Boris todos los partidos pro-europeos han decidido apoyar a Jane Dodds, la lideresa del Partido Liberal Demócrata en el País de Gales quien pronto puede llegar a entrar por primera vez a la cámara de los comunes.

Los conservadores no han querido escoger a un nuevo candidato pues Davies llegó a su puesto con casi la mitad de los votos en su distrito en el 2017. El Partido del Brexit no ha querido desistir de participar. A diferencia del Partido de Gales, de los Verdes y de Cambio UK, quienes se pueden dar el lujo de no presentarse en esta elección pues en el referido distrito nunca ha tenido una votación significativa, el Partido del Brexit quedó primero en todo Powys en las euro-elecciones de hace mes y medio. De otro lado, el UKIP también presenta una candidatura pues quiere seguir demostrando que existe y que puede rivalizar contra su antiguo líder Farage y contra Boris.

De esta manera los partidos de la derecha que propugnan un BREXIT duro e inmediato se presentan divididos en tres. La otra mitad de los candidatos son Dodds de los liberal-demócratas (apoyados por el Partido de Gales, Verdes y Cambio UK), los laboristas y los payasos del partido de los lunáticos.

Según una última encuesta hecha Dodds tiene una preferencia del 43 % de los electores, 15 puntos encima del 28 % que recibe el tory Davies. Después de ellos el Partido del Brexit queda tercero con el 20 %, el laborismo con el 8 % y un 1 % recibe el UKIP y los lunáticos, respectivamente.

Esta elección es la primera que deben hacer frente Boris Johnson y Jo Swinson, quienes la semana fueron casi al mismo tiempo electos como los líderes del conservadurismo y del liberalismo democrático, respectivamente.

Si la lideresa del liberalismo democrático en Gales logra ganar la banca en disputa, este sería el mejor golazo que lograría la nueva lideresa de dicho partido a nivel nacional. Los amarillos, quienes acaban de reclutar a sus filas al parlamentario Chuka Umunna, uno de los más conspicuos representantes del ala pro-Blair del laborismo, ahora incrementarían su bancad a hacia trece. Esto implica apenas un 2 % de la cámara de los comunes, pero esa cadena de avances puede transformar al partido del ave dorada en una joya que atraiga a disidentes conservadores y laboristas.

*Politólogo economista e historiador formado en la London School of Economics donde enseñó ciencias políticas.