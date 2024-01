MOVIR pide medidas sustitutivas para detenidos inocentes con enfermedades

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) marcharon esta mañana hacia la Asamblea Legislativa, para proponer una iniciativa de ley a fin de que inocentes privados de libertad con delicado estado de salud puedan ser liberados.

Samuel Ramírez, coordinador de MOVIR, dijo que la Asamblea Legislativa debe exigirle a la Dirección de Centros Penales que le den medidas sustitutivas a todos los privados de libertad que se encuentran con problemas terminales.

“Estamos recibiendo información de muertos en las cárceles, hospitales y de los que días después de su liberación, fallecen. Creemos que es tiempo de que el régimen se humanice, que escuche a las víctimas; no es posible que después de casi dos años de régimen no corrijan esos errores”, sostuvo. En ese sentido, pidieron a la Asamblea la aprobación de un decreto transitorio para los capturados del régimen de excepción que no tienen vinculación directa con pandillas. El decreto busca “facilitar las herramientas a los juzgados especializados del régimen y al ministerio público, para hacer valer la libertad y restablecerla a todos aquellos que no poseen vinculación a pandillas y que por enfermedad grave está comprometida su vida”.

En la Asamblea Legislativa se les recibió con un pelotón de agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil y una barricada. Solamente diputados de oposición salieron a recibirlos para dar iniciativa de ley.