Movimiento sindical exige al Estado garantice libertades sindicales

Representantes de sindicatos que forman parte del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES) exigieron al Estado salvadoreño, que busque los mecanismos adecuados para que en el país exista una verdadera libertad sindical.

“En este país, a pesar de que tenemos libertades los empleados públicos y municipales, se continúa violentando la libertad sindical en todos los sectores: público, privado y municipal, y estamos viendo que con el afán de modernizar el Estado se quiere implementar una Ley de Servicio Público que vendrá a darle muerte al sindicalismo en este sector”, aseguró Saraí Molina, secretaria general del MUSYGES.

Molina agregó que desde el movimiento sindical se están haciendo esfuerzos para exigir la participación de las organizaciones sindicales en la discusión de la Ley de Servicio Público, con el objetivo de garantizar que la misma no violente derechos de la clase trabajadora.

“Es una ley con la cual van a poder despedir a los trabajadores a la hora que quieran, incluso a los directivos sindicales y las embarazadas no van a tener las garantías que tienen establecidas en la Ley de Servicio Civil”, aseguró la secretaria general del MUSYGES.

Por lo mismo, el movimiento sindical instó a la comisión legislativa que discute el proyecto de ley que pida un recomendable a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para garantizar que la misma no violente normativas y convenios suscritos con el organismo internacional. De igual forma, el MUSYGES exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que ponga más diligencia en la investigación para esclarecer la muerte de líderes sindicales, ocurrido en el atentado de hace 30 años en la Federación Sindical de Trabajadores (FENASTRAS).

“Estamos demandando al fiscal general de la República que haga esfuerzos por darle seguimiento a la investigación; en septiembre se cumplió un año de la apertura del caso, pero hasta el momento el fiscal (Raúl) Melara no ha hecho nada. Creemos que los hechos de la guerra deben ser esclarecidos, y particularmente el caso que es parte del informe de la Comisión de la Verdad”, dijo Molina.

Para los sindicatos miembros del MUSYGES es importante que se determine tanto los autores materiales e intelectuales del hecho.

El Movimiento Sindical también externó su postura sobre el actual sistema de pensiones; el cual considera es necesario reformar, debido a que con las pensiones que recibe la mayoría de los trabajadores que se jubilan no es suficiente para subsistir de manera digna.

