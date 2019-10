Movimiento propone se impulse la agroecología en el país

Oscar López

El Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC) pretende que en El Salvador se impulse la agroecología, como una estrategia ante los impactos del cambio climático, ya que el actual sistema de producción agrícola es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero, además de efectos negativos para la salud de las personas.

Con el cambio en la manera de producción de frutas y hortalizas, se pretende no solo asegurar la alimentación de la población, sino también ejecutar medidas efectivas para la protección y conservación del medio ambiente, algo difícil si se utilizan agroquímicos nocivos para flora y fauna.

El MOVIAC sostiene que para impulsar la agroecología en el país es necesario apoyar a los pequeños productores que quieren cambiar su modelo de cultivo convencional a uno amigable con el medio ambiente.

Con la implementación de la agroecología se podría recuperar la fertilidad natural del suelo, ya que se utilizan insumos orgánicos y agroecológicos, además conlleva la preservación de las semillas nativas, ya que para este tipo de agricultura se incentiva el uso de semillas originarias de las zonas en las que se pretende cultivar.

“Es también una cuestión de justicia, por qué se apoya a los grandes productores y no a los pequeños productores; el acceso a bienes comunes como tierra, agua y semillas que pasó de estar en manos de campesinos a manos de grandes terratenientes”, afirmó Walter Gómez, coordinador del programa de Soberanía Alimentaria del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA).

Asimismo, Gómez afirmó que es necesario que las instituciones encargadas de la transferencia de tecnología para los agricultores “cambien de enfoque”, ya que actualmente se promueve el uso de agroquímicos, lo que gradualmente se debe cambiar a través de generar investigaciones para el desarrollo y mejora de modalidades de producción agroecológicas.

“Cuando hay más diversidad, también hay más resiliencia a eventos climáticos extremos y también mayor resiliencia económica porque ya no solo se recibe ingresos por el maíz, sino también por el forraje y por la fruta”, argumentó Gómez.

Al respecto, Ricardo Navarro presidente del CESTA indicó, que con la agroecología se pretende adecuar los métodos de producción “a cómo funciona el planeta”, lo que implica reducir los monocultivos y la industrialización de la agricultura.

“Para las grandes plantaciones de monocultivos se necesitan pesticidas, porque una cosa es que venga un gusano (plaga) a un

cultivo, pero si se tiene diversidad afecta a uno pero no afecta al otro, incluso con la biodiversidad algunas cultivos repelen a algunas plagas, pero los monocultivos necesitan pesticidas y eso son daños a la salud de las personas”, declaró Navarro.

En El Salvador, el uso de agroquímicos produjo el incremento de algunas enfermedades, entre ellas la insuficiencia renal, que tiene mayor índice de casos en lugares en los que se utilizan pesticidas para evitar plagas o potenciar el crecimiento de monocultivos, principalmente en la caña de azúcar.

