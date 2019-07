Movimiento exige regreso de brigada médica cubana

Oscar López

@OscarCoLatino

Miembros de la Red de Solidaridad Operación y Misión Milagro exigieron al presidente de la República, Nayib Bukele, hacer las gestiones pertinentes para el regreso de la brigada médica cubana que realizaba procedimientos quirúrgicos para tratar padecimientos oculares.

“Mientras el gobierno no autorice, ellos (médicos cubanos) no van a venir. Este problema se inició en la transición entre el gobierno del FMLN y el de Nayib Bukele. Cuando era gobierno del Frente no hubo ningún problema”, declaró Samuel Ramírez, parte de la conducción de la Red de Solidaridad.

La Red de Solidaridad mencionó que antes de que se habilitarán los quirófanos en el Hospital Nacional Santa Gertrudis, del departamento de San Vicente, los pacientes debían ser llevados a Cuba o Venezuela para ser operados, lo que incrementaba el costo del tratamiento y, por ende, disminuía el número de beneficiarios.

Mientras funcionó el centro oftalmológico en el Hospital Nacional de San Vicente, se operaba a un promedio de 60 pacientes diarios, lo que anualmente totalizaba 7 mil 500 beneficiados. Desde la retirada de la brigada de médicos cubanos, hay unas 900 personas que esperan por su operación oftalmológica.