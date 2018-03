Montéz De Durango te canta  Imposible Olvidarte

Compartir ! tweet





Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Montéz de Durango ya con 22años de trayectoria es una agrupación que continua buscando la innovación y sorprendiendo al público con su música y una clara muestra, es lo que ahora hacen en un trabajo como “Imposible olvidarte”.

José Luis Terrazas nos cuenta sobre este sencillo: “es una canción que me gustaba mucho desde niño, yo la escuchaba en las voces de Los Dioses de Piedra que sonaba en Chicago. Más tarde ya como Montéz, en los caminos de las tocadas con Sergio Gómez fundador de K-Paz de la Sierra y que fue parte del staff de Montéz, le pedía que la cantara y me gustaba. Ya después en las presentaciones le pedía que se subiera al escenario y el público la recibía muy bien. Con el tiempo él hizo su agrupación y ahora que han pasado los años tuve la oportunidad de reunirme con la esposa de Sergio, hicimos una gira llamada Arriba la Sierra Tour y recordamos este tema y quisimos hacer un dueto, no se dio la oportunidad y yo lo lancé como sencillo como Montéz pero en las presentaciones que hacemos compartimos escenario con esta canción.

“…Imposible se me hace olvidarte aunque vivas ausente de mi, aunque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti, y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré…

Así de directo es el sentimiento de un hombre hacia la mujer que ya no está a su lado y a quien amará más allá de la muerte, un tema con un lenguaje sencillo, con acordes que envuelven el sentido auditivo y que nos remontan a sus raíces musicales, las cuales reflejan el profesionalismo de una agrupación con más de dos décadas de intenso trabajo en el mundo musical.

Esta canción ha sido muy bien recibida, en las radios que ya está colocada, es una de las más solicitadas. ya esta a la venta digital a partir de este 18 de enero.

A pesar de este lanzamiento no se tiene planeado un disco, hoy día ya no se están trabajando tanto las producciones, el mundo de la música está cambiando, vemos la tendencia de sacar sencillo y después se va formando el tradicional álbum, cada canción es una producción. Estos 22 años han sido muy favorables, han venido modas y han pasado otras, varias más van de salida, cuando la música es buena, con paciencia todo regresa, todo tiene su tiempo su momento y Montéz se ha sabido mantener y seguir posicionado, siempre logrando salir adelante. E tour Arriba la Sierra 2018 han logrado llenos completos en las localidades mucho más que en otros géneros. Están contentos, ven mucha juventud que esta formando parte de este movimiento, a través de 22 años ya tienen un público que a lo mejor no sale cada semana a los eventos pero cuando es algo especial acuden y lo comprueban porque tienen muy buena respuesta.

Al respecto de la gira se espera que aguante todo el 2018 y más allá. Los grupos de este estilo han sido muy afortunados, la música ha sido muy bien aceptada y están ocupando los primeros lugares en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua Costa Rica, Colombia, México, el tema anterior sonó muy fuerte en México en plazas importantes, hicieron una presentacion en septiembre con la cadena Ke Buena en un homenaje a José Alfredo Jiménez, , fue un lleno espectacular y hay mucho interés por llevar el tour a tierras aztecas, en Estados Unidos tienen hasta julio confirmado y lo más probable es que lleven el tour a México, Centroamérica y Colombia.

Después de tantos logros, ya han sido nominados para el Grammy solo falta ganarlo, les hace falta visitar más países, les mandan datos muy importantes de streaming que su música está siendo escuchada en 61 países, y eso es muy interesante y significativo porque ahí son datos reales, no hay manera de manipular los resultados. Seguramente hay latinos en esos países que están buscando nuestra música.

Montéz de Durango promete dar buena música por muchos años más , seguir luchando por mantener su buen nombre sobre los escenarios y llevar el talento y la energía a mas lugares de nuestro planeta.