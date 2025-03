Monseñor Romero: una vida en nuestras vidas

César Ramírez

@caralvasalvador

Introducción:

Es muy interesante recorrer las palabras escritas hace décadas para comparar la realidad que nos interesa, algunos autores reniegan de sus escritos porque sus verbos son errores históricos, otros eliminan la dedicatoria de sus obras por el odio a sus héroes juveniles o amores temporales, los más cínicos negados por la historia y sus ideales son cómplices de dictadores justificando los abusos a los derechos humanos envilecidos por la codicia de sus cargos oficiales, los libros genuinos tienen ese “don de la vigencia” que a pesar del tiempo permanecen vigentes como signos de la verdad, así citar unos fragmentos es suficiente para no renegar de la Historia ni los principios que nos permitieron reconocer en Monseñor Romero al “mas universal de los salvadoreños”.

(Fragmentos: La primavera salvadoreña, recuerda España)

…comprendo que el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín tienen como objetivo, la identificación de los pobres en su propia miseria, volver los ojos a ellos en esta tierra castigada por la herencia de olvido, no es pecado, los pobres tampoco pueden ser abandonados y olvidados, que estén ahí simplemente como vegetales, no es humano, no se les puede olvidar y mucho menos ignorar, hacerlos visibles, realizar esa tarea, no puede significar más que un acto ecuménico con los mandamientos de Dios. Permanecer junto a los pobres, es abrir los ojos, percibir al mundo tal cual lo hemos heredado, donde necesitamos utopías. El Nuevo Testamento no habla de armas, ni el buen Jesús, por ello debíamos aceptar que la Iglesia será fiel a condenar la violencia.

En estas tierras, los cambios por mínimos que sean provocan terror en las clases poderosas, se acusa a nuestras congregaciones de ser subversivas, en este país toda educación provoca terror, incluso la más democrática educación como la de Abraham Lincoln, los propios derechos ciudadanos de los estadounidenses asustan en los cantones de Cuscatlán. La educación siempre es el mayor símbolo de satanismo ante los ojos de los que no quieren cambios, a nuestro amigo Rutilio Grande García se le encarna toda la maldad social, como si años de segregación étnica fuesen contabilizados en un solo sacerdote, o años de injusticia se endilgaran a seres absolutamente buenos. Acá la palabra de paz y amor significa guerra y muerte, paz en su mejor sentido es considerada bandera comunista, amor bajo el signo del odio significa predicar ideales extremistas… es difícil hablar de Nuevo Testamento a las armas. Se nos acusa de antólogos del mal, a todo aquél que hace de la Biblia su mensaje de realidad social, tal cual fue el ejemplo del buen Jesús.

… Son tiempos de conflicto social, almas miserables llenas de odio, la pobreza espiritual no tiene respuestas a las demandas materiales, excepto el odio. La violencia debe detenerse con la paz, con la conciliación, pero nadie escucha. He recorrido este pequeño país llamado El Salvador y sobre cada uno de mis pasos, el Evangelio surge entre los caminos y veredas, si existe un sector que ama la Patria, se llama Sociedad Jesuita, ellos son a pesar de todo, los seres buenos de la Patria tienen la razón en sus estudios y en sus lecturas e interpretaciones, son seres pacíficos. De los militares debo confesar que son los seres que más amo en este mundo, son mis hermanos, son nuestros hermanos, ellos son los herederos de nuestras oraciones, son la prueba de nuestra devoción, no debemos condenarles nunca, ellos son después de todo, nuestros depositarios de la fe. Parte de esta nación, tiene el signo de los cambios, al cumplir los mandamientos y el Evangelio, los señores militares son las personas que debemos amar, en cumplimiento de los evangelios y las leyes de Dios.

Nota: El fragmento original fue publicado el 03FEB015 en Diario Co Latino. La novela fue impresa en el mes de febrero del año 2010, me parece que la vigencia del amor por el pueblo de nuestro Monseñor Romero debe comunicarse una y otra vez, hasta el fin de nuestras vidas. Disponible en

Amazon.com: La primavera salvadoreña recuerda España (Spanish Edition) eBook : Ramírez Alvarenga, César Alberto, alas, javier: Kindle Store

amazon.com/author/csarcaralv

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...