Monseñor Romero toma el camino del Evangelio y la vida de Jesús

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Numa Molina, sacerdote jesuita, periodista y teólogo que en tierra venezolana se ha destacado por su compromiso con las luchas sociales y en defensa de los procesos revolucionarios, fue el invitado para dictar la conferencia “Papel de la espiritualidad y la fe en los procesos revolucionarios”, en el marco de la inauguración de la “Cátedra Simón Bolívar de El Salvador”, en su décimo aniversario de fundación en el país.

La Cátedra Simón Bolívar de El Salvador, es un esfuerzo conjunto de la Universid,ad de El Salvador (UES) y la Misión Diplomática de Venezuela, que fundó el historiador y diplomático, Vladimir Ruiz Tirado, en 2009 y que se convirtió no solo en un espacio de reflexión sobre el pensamiento y legado de Simón Bolívar, sino también, para el análisis coyuntural de la realidad social, económica y política de América Latina.

Esta vez Molina, se refirió al Beato Monseñor Oscar Romero en el marco de su próxima canonización el 14 de octubre del presente año, en la Plaza San Pedro, Roma, Italia.

“Gracias a la república de El Salvado por los héroes que ha dado, porque aquí se fraguó para muchos y muchas la vocación para esta iglesia universal”, reflexiona Numa.

“Ya había muerto Monseñor Romero y los Jesuitas y estaba elaborando como un expediente de su vida y pensándome en serio la vocación sacerdotal . Y me decía, me gustaría ser como esos curas y los sigo diciendo, porque no es fácil … no es pan comido, como decimos en Venezuela, se debe tomar en Evangelio en serio y tomar la vida de Jesús, y estar convencidos que andamos buscando una carrera eclesiástica, sino luchar junto a su pueblo y ser uno más”, comentó Molina, al recordar a Monseñor.

El religioso consideró que la vocación de Monseñor Romero, fue especial a partir, que el “brillo de este mundo es terrible” y el Pastor Mártir se sostuvo e integro directamente su vida al Evangelio y acompañó a su pueblo hasta su muerte.

“Gracias por este honor de dirigirme a ustedes desde la Cátedra de Simón Bolívar, y le agradezco a sede diplomática su hermosa iniciativa y no era para menos, de dedicarla este año a Monseñor Romero… a San Romero de América, como diría (Pedro) Casáldaliga, al mártir del pueblo salvadoreño, el salvadoreño universal.

Yo recuerdo como una gota de rocío en mi corazón, en mis tiempos de estudiante en Roma celebrar cada 24 de marzo, a Monseñor Romero en la Iglesia de los Santos Apóstoles en el centro de Roma. Ahí nos congregábamos todos los latinoamericanos que vivíamos en Roma, comíamos un plato salvadoreño, centroamericano, latinoamericano y allí celebrábamos al Santo querido de El Salvador”, manifestó.

Asimismo, consideró que el carácter universal de Monseñor Romero, se comprueba en el conocimiento que la gente tiene alrededor del mundo, sobre el profeta mártir, “conocí por un hermano filipino que cada 24 de marzo en su país, se celebra a Monseñor Romero”.

En cuanto a la espiritualidad liberadora, el Sacerdote Jesuita, expresó que está formando un grupo de la iglesia de opción por los pobres, explicando que se oye redundante, porque la raíz de la iglesia católica sería siempre la preferencia de los pobres, pero ante la existencia de la preferencia de los ricos, se necesitaba un cambio, porque no pueden existir iglesias paralelas.

“Esta iglesia se fundó el 16 de noviembre de 2015, en memoria de los Jesuitas salvadoreños. Hay dificultades para entender la espiritualidad liberadora, quedemos en espiritualidad como todos sabemos viene del espíritu, y para muchos espíritu es el opuesto a materia, a lo más sensible, y esto ha hecho daño a la iglesia porque la espiritualidad viene de la vida. A Jesús no lo encontramos en las nubes lo encontramos todo el tiempo en el camino, lo encontramos caminando entre la gente más pobre y excluida y eso ha pasado con la espiritualidad, una contraposición entre lo humano y divino”, sostuvo.

Mientras, el diputado del partido FMLN, Damián Alegría, afirmó que esta nueva edición de la Cátedra de Simón Bolívar, tiene como objetivo profundizar lazos solidarios entra ambas naciones, que los une el referente de los comandantes Hugo Chávez Frías y Schafik Hándal, que edificaron sus procesos revolucionarios.

“El Padre Numa Molina hablará de la esperanza y el sentimiento espiritual que anima a seguir adelante, frente a momentos de represión, encarcelamiento de sus líderes y otros procesos, a los que se ven sometidos en busca de la liberación, entonces ahí, es importante tener fe y esperanza de seguir adelante”, puntualizó.