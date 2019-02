Misión Milagro beneficia a seis mil pacientes al año

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Un grupo de 150 personas fueron evaluadas por la Red de Solidaridad Operación y Misión Milagro El Salvador, para determinar si pueden ser candidatos a una cirugía de cataratas y pterigión en el hospital Santa Gertrudis, departamento de San Vicente.

El doctor Eduardo Sánchez explicó que la primera etapa para quienes tienen un problema visual y son de bajos recursos económicos, es una evaluación con el oftalmoscopio y diagnosticar si padecen de cataratas y pterigión, está determinado y comprobado que el sol, viento y polvo influyen en este padecimiento.

“Estos padecimientos lo sufren más las personas pobres, una cirugía de cataratas y pterigión cuesta cerca de 1,250 dólares y quienes no logran tener ese dinero se quedan ciegas, esto no solo lo sufre la persona, sino también la familia. Venezuela ha sido un país que ha ayudado mucho, al igual que Cuba, antes de 2015 que iniciaron estos programas solo se hacían 150 cirugías al año, ahora se están haciendo más de 5 mil operaciones anuales”, afirmó Sánchez.

Asimismo, indicó que en 2018 se abrió otro quirófano en el hospital de San Vicente para atender a más personas, donde se cuenta con personal cubano altamente calificado que brindan su tiempo y amor para el pueblo salvadoreño. Diariamente en el centro oftalmológico se atienen 200 personas, al año son casi 6 mil operaciones.

Según Santos Chávez, este tipo de programas es muy beneficioso para alguien que no tiene las posibilidades económicas de ir con un médico particular, “hace algún tiempo pase consulta y me hicieron rayos láser, pero quedé con lagrimeo en los ojos, por eso he venido a ver qué me dicen”, recalcó.

Entre tanto, Samuel Ramírez Beltrán, miembro de la Red de Solidaridad Operación y Misión Milagro El Salvador, mostró su agradecimiento con el pueblo de Venezuela, pues son miles las personas que han sido curados de la vista, gracias a Hugo Chávez, Fidel Castro y Schafik Hándal que iniciaron esta obra.

“Hay una demanda para la salud visual, son miles de personas que acuden al hospital de San Vicente a operarse de la vista, a quienes no le cuesta ni un cinco, solo el transporte, aquí todo es de gratis, no podemos echar a perder este esfuerzo que hemos tenido por mucho tiempo”, destacó el representante de la red de solidaridad.

Respaldo a Venezuela

Asimismo, la red de solidaridad y comités de defensa se pronunciaron en contra de las amenazas de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, así como de los intentos de un golpe de estado hacia Nicolás Maduro.

“El gobierno de Nicolás Maduro fue electo por más de 6 millones de venezolanos, por eso tiene la legitimidad para considerarlo presidente de ese país, no estamos a favor de una persona que llega a imponerse. En El Salvador vamos a estar muy atentos de cualquier acción que quiera tomar la derecha venezolana”, sostuvo Ramírez.