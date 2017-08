MINSAL desarrolla 1ª Jornada de Prevención y Control de Dengue

Marisol Miranda

En conmemoración del Día Nacional del Combate contra el Dengue, el Ministerio de Salud (MINSAL) realizó la primera jornada nacional de prevención y control de Dengue, Chikungunya y el Zika para evitar un brote de epidemia. Eduardo Espinoza, viceministro de Políticas de Salud, comentó que El Salvador por sexto año consecutivo tiene la tasa más baja de mortalidad por dengue, y a nivel de Latinoamérica hay una elevada tasa de mortalidad.

Espinoza explicó que en 2016 solo se tuvo un fallecido por dengue, en lo que va del 2017 no se ha reportado ninguna muerte de dengue, chikungunya o del Zika. Además, El Salvador no ha tenido el impacto de otros países en cuanto a los casos de microcefalia consecuencia del Zika. Asimismo, indicó que la importancia de las jornadas es reforzar la lucha contra los zancudos al mismo tiempo hacer conciencia en la población para que no baje la guardia, que se mantenga alerta más en el periodo de estación lluviosa.

El funcionario, detalló que hasta la semana epidemiológica 32, se han registrado casos confirmados, 24 por dengue, 7 por zika y 4 por chikungunya a nivel nacional; en cuanto a casos sospechoso se tiene 297 zika, 399 chikungunya y por dengue 2, 689.

Además, el departamento de San Salvador tiene el 22% de índice larvario, esto quiere decir que de cada 100 casas inspeccionadas se encuentran criaderos en 22 casas; mientras que en la zona de San Miguelito el índice es del 5%.

La unidad de salud de San Miguelito tiene bajo responsabilidad aproximadamente 48 mil habitantes y 1, 250 estudiantes del Instituto Nacional Albert Camus en donde se realizó la primera jornada.

Las recomendaciones a tomar para erradicar los criaderos de zancudos son el uso de tapaderas plásticas o tela, la untadita, limpiar y vaciar cualquier tipo de depósitos, usar bolsas matalarvas y pescados pequeños. Durante la jornada se repartió a los estudiantes de bachillerato hojas informativas de cómo evitar la reproducción del zancudo, los síntomas de las enfermedades y el cuido de los peces que son utilizados para la prevención. Las jornadas preventivas se llevarán a cabo en las instituciones educativas a nivel nacional, las cuales están obligadas a poner en función sus comités salud y seguridad ocupacional para combatir los criaderos de zancudos y así evitar que los estudiantes falten a clases por enfermedades transmitidas por el zancudo.