MINSAL asegura que agua con olor puede ser consumida

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Yo la he consumido y no ha habido ningún problema. Informarles también y ser muy tajante en esto, en la semana 3 (registro epidemiológico) no hay aumento de infecciones diarreicas, ni salmonelosis, estamos bien, estamos en zona de seguridad”, declaró la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, en referencia al agua con mal sabor y olor, que ha estado sirviendo la ANDA, al área metropolitana de San Salvador.

La presencia de una cantidad inusual de algas en el río Lempa, que llega a la Planta de Tratamiento Las Pavas, generó más de siete días de abastecimiento del vital líquido con turbidez, así como sabor y olor fuerte, que según el ministro de Gobernación, Mario Durán, que lidera la Comisión Nacional de Protección Civil, “es una situación atípica provocada por unas algas”, en conferencia de fin de semana.

El funcionario agregó que no correspondía a la época en que ha aparecido en las aguas del río Lempa, aunque no aclaró de qué tipo de organismos acuáticos, que se alimentan de manera autótrofa o sea sintetizan sustancias que requiere para subsistir tomando los rayos del sol.

“Estas algas lamentablemente han generado mal olor y sabor en el agua de la población salvadoreña, así que estamos trabajando ya, como Comisión Nacional de Protección Civil tanto con el Ministerio de Defensa, Ministerio de Obras Públicas y por supuesto ANDA, para limpiar todo el sistema de estas algas y estamos trabajando en el río (Lempa) para eliminar la proliferación de dicha alga. Esta situación tenemos que decirlo a la población salvadoreña, va a durar unos días más, pero estamos trabajando para resolverlo lo más pronto posible”, explicó Durán.

El ministro de Gobernación comparó la situación con los episodios del lago de Coatepeque, Santa Ana, que por la floración de algas, aunque expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), hablaron que el color turquesa del lago, se debe a su naturaleza volcánica a cianobacterias.

“Eso no pasaba hace unos años, ahora se nos presenta en el río Lempa, hay una proliferación que nos ha puesto en esta situación que es totalmente atípica, pero que el Gobierno va a responder en la medida de los posible y de forma inmediata, estamos trabajando todos para eliminar el mal olor y sabor, que se está abasteciendo con el sistema de Las Pavas, no es una situación a nivel nacional, sino que solo esta zona abastecida por el río Lempa”, agregó.

En cuanto a las plantas de tratamiento, el ministro Durán señaló que la ANDA ha dado un reporte que una planta ha fallado por los motores, por envejecimiento de la maquinaria y no habían sido cambiados lo que ha venido también a generar desabastecimiento en otra zona de San Salvador.