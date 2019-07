Ministros podrían recibir sanción política por emitir informes sin los criterios establecidos por la ley

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Luego que el miércoles los ministros de diversas carteras de Estado, presentaran a la Asamblea Legislativa informes de labores en los que más que dar a conocer la ejecución presupuestaria, proyectos de inversión y otros pormenores de las instituciones se dedicaron a desacreditar la gestión anterior, varios parlamentarios consideraron que los funcionarios violaron normativas como la Constitución de la República y el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, en las que se establecen los criterios que deben cumplir estas rendiciones de cuentas.

René Portillo Cuadra, diputado de ARENA afirmó que en los últimos años casi todos los informes carecían de alguno de los criterios establecidos en ambas normativas, que dicho sea de paso no establecen sanciones para dichas violaciones. “Nunca se ha cumplido con la rigurosidad que el reglamento dice los

informes de los ministros y directores de autónomas, este tema no se ha tomado con la seriedad que merece lastimosamente no se establece

una sanción ante el incumplimiento de la metodología, profundidad y seriedad que requiere el tema”, dijo Cuadra.

Respecto a la posibilidad de una sanción por violación de lo dispuesto en el reglamento interno del primer órgano de Estado, otros parlamentarios sostuvieron que si bien no se establecen sanciones en dicha normativa, queda abierta la posibilidad de una sanción política.

“Queda abierto a un recomendable, hay un marco abierto de sanción política pero son consideraciones que la propia Comisión Política de la Asamblea Legislativa en su momento pueda considerarlo”, afirmó Rodolfo Parker, diputado del PDC.

El parlamentario también consideró que los reportes de los ministros deben trascender a ser más pro activos, donde los diputados puedan con el debido respeto y dimensión correcta de construcción de país hacer cualquier tipo de réplica.

Sobre la posibilidad de que exista una sanción para los ministros, Nidia Díaz coordinadora de fracción del FMLN afirmó que también se puede acudir al Tribunal de Ética Gubernamental para establecerla, aunque afirmó que el partido de izquierda no piensa hacerlo,

únicamente denuncian que en lugar de presentar el informe como la ley lo establece, los funcionarios se dedicaron a desacreditar a sus

antecesores.