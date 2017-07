Ministro reafirma: “Gobierno no dialogará con pandillas”

Joaquín Salazar

No se puede determinar su autenticidad. Nuevamente ha salido a la luz pública el interés de parte de los grupos criminales de entablar un diálogo con sectores sociales y de gobierno para parar con la delincuencia y el accionar de las pandillas en el país, sin embargo, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde reafirmó que el Gobierno de Salvado Sánchez Cerén no dialogará con estos grupos delictivos.“No es parte de la política del Gobierno dialogar con grupos criminales”, dijo al ser cuestionado por el tema, contrario a ello, el Ministro aclaró que el único fin de las autoridades es llevar a la justicia a estos grupos delictivos. “ellos van a ser perseguidos con todas las fuerzas de la seguridad”, comentó.El titular de seguridad recalcó que los escritos, audios o videos no pueden determinar su autenticidad, dado que una de las estructuras criminales promotoras del supuesto diálogo presenta problemas internos actualmente.“En este momento está con problemas internos muy graves, por los hechos que quedaron en evidencia con las capturas del año pasado, con personas que se habían lucrado de manera directa y que tales beneficios no habrían beneficiado una mejora, esa situación ha provocado un problema muy serio dentro de este grupo criminal, tuvimos incluso algunas personas fallecidas en el centro penal de Izalco”, explicó.Ramírez Landaverde aseguró que ante la efectividad obtenida en el año 2016, que refleja una reducción de los índices de violencia, es necesario fortalecer las estrategias.“La problemática requiere cambios, que nos lleve a atender cambios, ha habido mucha mejora, en relación a esta problemática necesitamos ir mas allá, es necesario impulsar cambios que nos lleve a darle profundidad a esta situación”, aseguró Ramírez Landaverde.Sobre esto, el Ministro afirmó que ya fue presentado un nuevo decreto a la Asamblea Legislativa, para la continuidad de las medidas extraordinarias, que fueron aprobadas el pasado 30 de abril del 2016.“Desde finales del año pasado se presentó el decreto para prorrogar las medidas extraordinarias, el decreto 321, que es el que dispone la prohibición de las visitas, además, establece el plan de tráfico de comunicaciones y que da la oportunidad a la Dirección de Centros penales hacer registros y traslados”, comentó el titular de seguridad.Por otro lado, el Ministro Ramírez Landaverde destacó que los principales objetivos del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén se han cumplido con la reducción de homicidios, dado que la tasa de homicidios se redujo 20 puntos,“El esfuerzo de la PNC está dando sus frutos ”, comentó el Ministro, ante la operatividad de la entidad policial, que ha logrado un promedio de 1,300 homicidios menos en comparación de homicidios del 2015, tendencia que continúa en el 2017, con un promedio de 10 homicidios diarios en lo que va de enero.