Juez debe asumir su responsabilidad por no trasladar a Regalado O´Sullivan: Howard Cotto

Tres imputados son enviados al Centro Penal La Esperanza. Luego de la resolución del Juez Primero de Paz de Santa Tecla de enviar a prisión preventiva a los señalados como clientes de una red de trata de personas, creció la indignación de algunos sectores por los privilegios obtenidos para un financista del partido ARENA, que se mantiene en la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Ayer, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó el traslado al Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, de Max González, Salvador Arévalo y Luis Alonso Marroquín, no obstante afirmó que Ernesto Regalado O´Sullivan, que obtuvo el beneficio de seguir en la DAN, permanece en las instalaciones.

El Juez justificó su decisión en un informe emitido por la PNC en el año 2011, el cual fue presentado por la defensa, en el que se declaraba al empresario y miembro de ARENA, Regalado O`Sullivan como persona con alto riesgo, medida que presuntamente le permite tener protección y poder optar a la compra de armamento.

El Director de la Policía, Howard Cotto, aseguró que cada institución debe asumir la responsabilidad de las decisiones que toma. “Nosotros si lo hacemos, el Juez tomó la decisión que una de las personas imputadas no fuera a un penal, sino que fuera a la División Antinarcóticos, debe existir y admitir la responsabilidad”, explicó.

Además, aseguró que “la declaratoria de alto riesgo emitida en 2011 no tiene nada que ver con la decisión que una persona vaya a un centro penal o se quede en una bartolina, si el criterio ha sido de que los imputados vayan a Mariona el otro imputado tienen que ir a Mariona, no se puede estar manejando a nivel público que esa es una responsabilidad de la Policía, eso no es así”.

Para el Jefe Máximo de la PNC, la Policía no es, ni ha sido, ni va a ser, la responsable de decidir donde van los detenidos, sino que la responsabilidad la debe de admitir el Juez, quien tendrá que asumir.

Las autoridades policiales recordaron que en las bartolinas policiales hay más de cinco mil personas recluidas, medida que ha sido condenada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por el hacinamiento carcelario, por lo que apoya la petición del Fiscal General de la República, de trasladar todos recluidos en la DAN a un penal.

En el tema, Comunicaciones del Centro Judicial confirmaron que el Juez envió un escrito al Director de Centros Penales, para que sea este quien decida donde trasladar al imputado Regalado O´Sullivan.

Destitución de agentes

En otros temas, el Director de la Policía apoyó la decisión del Tribunal disciplinario de la PNC, al destituir a cinco agentes policiales, no obstante, aclaró que es decisión del Tribunal no de las autoridades policiales.

“No podemos permitir que se engañe a la población, por querer mejorar las condiciones de los policías, pero cuando tú llamas a mejorar las condiciones de los miembros de la policía, pero para tomarnos una calle, y romper con la seguridad en una vía pública, entonces eso si es ilegal, porque ellos violentaron la normativa interna de la policía”, dijo Cotto.

De igual forma recordó que los policías prestan un servicio importante al Estado, por lo que son los menos indicados para fomentar desórdenes públicos, “estamos para proteger a la población”, dijo.

En cuanto a una posible apelación, el Director Cotto dijo que “El Tribunal establece un mecanismo de apelación que debe ser respetado, de acuerdo la forma y con la metodología utilizada que se tipifica dentro de la ley como una falta”.

Uno se los policías destituido dijo recientemente en un canal televisivo que entre otras metas del Movimiento de policías descontentos es quitar el Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén.