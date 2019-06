Ministro de Trabajo anuncia cambios en Consejo del Salario Mínimo 

Mirna Jiménez

DiarioCoLatino

El nuevo ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, dijo ayer que una de sus primeras acciones como funcionario será redefinir el Consejo del Salario Mínimo (CSM) y el Consejo Superior del Trabajo que quedaron desactivados, según afirmó, durante los gobiernos del FMLN.

“Vamos a saldar una deuda que tiene ahorita el ministerio, que es el Consejo Superior del Trabajo y el mismo Consejo del Salario Mínimo, que no existe por la mala relación que hubo entre la cartera anterior, el sector empresarial y la parte laboral, se terminó eso”, afirmó el funcionario recién nombrado.

Castro, manifestó que esa instancia tripartita debe estar integrada por el empresariado, el sector laboral y el Estado, para generar certidumbre en la economía.

La integración del Consejo del Salario Mínimo fue modificada durante el gobierno pasado, cuando fueron sustituidos los representantes del sector sindical y empresarial, a quienes la administración del presidente Sánchez Cerén, consideraba un obstáculo para incrementar el sueldo mínimo a los trabajadores, dijo.

Castro, afirmó que por el tema del Consejo del Salario Mínimo, El Salvador, está a punto de ser condenado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que su objetivo es que eso no suceda.

También hay una denuncia en la OIT sobre asesinatos de sindicalista en El Salvador, y el Estado salvadoreño ha sido incapaz de montar una investigación, dijo el ministro.

Otra de las primeras acciones a tomar, será la de reunirse con el sector sindical y con los empresarios, les solicitará “trabajar juntos” por el país.

Asimismo, el nuevo titular de trabajo, afirmó que el hecho de que él provenga del sector sindical no implica que se pondrá en contra de los empresarios.

“Aquí en mi cargo de ministro no podemos inclinar la balanza para uno de los lados. A partir de este momento me toca desarrollar el papel del Estado, que es el verdadero árbitro, además, el reglamento interno del órgano Ejecutivo, me mandata buscar la armonía entre el sector laboral y el empresarial”, afirmó en entrevista con el programa Frente a Frente de cadena TCS. Por otra parte, el nuevo ministro manifestó que no interferirá en el proceso de creación de nuevos sindicatos en el Estado, que según denunció, han sido formados con la intención de bloquear a su gobierno.