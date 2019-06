Ministro de defensa no vería ética una negociación con pandillas

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El nuevo ministro de Defensa, René Francis Merino, se mostró en contra de cualquier posibilidad de enfrentar el tema de la delincuencia con estrategias fuera de la ética, como una tregua entre el Estado y las pandillas.

«Si no necesito emplear la fuerza para lograr el objetivo qué bien, pero ese objetivo tiene que ser sano, tiene que ser ético. Si no es de esa forma yo no estoy de acuerdo porque como militar tenemos ética y tenemos que aplicarla en todo momento, si no es algo ético, no participo en eso», afirmó el ministro.

Por otra parte, Merino llamó a la población a tener confianza en los nuevos funcionarios que tendrán a cargo el combate a la criminalidad porque aunque los medios a disposición son los mismos del anterior gobierno, la renovación puede ser beneficiosa para emplear diferentes estrategias para tratar el fenómeno.

«Es la misma Policía, la misma Fuerza Armada, pero hay una nueva visión, un liderazgo nuevo, formas diferentes de pensar, a lo mejor uno a veces cae en un estancamiento y es necesario ir renovando, de igual manera tenemos un nuevo Gobierno y eso es lo que le da la esperanza a la población», dijo Merino en la entrevista Frente a Frente de TCS.