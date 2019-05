MINED suspende clases en centros escolares de la zona costera

@DiarioCoLatino

El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, informó que se suspenden las clases por 24 horas en toda la zona costera con el objetivo que los directores evalúen y reporten posibles daños en la estructura, y salvaguardar la vida de la comunidad educativa.

Castaneda pidió a los directores evaluar las condiciones de los centros educativos, tomar las medidas y aplicar el protocolo de emergencia, así como reportar los daños inmediatamente logren estar en los centros escolares con énfasis en La Libertad, San Salvador, Sonsonate y La Paz.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que se prevé la altura de las olas en las playas de La Libertad y Cosa del Sol entre 60 centímetros, Acajutla de 70 centímetros a las 4 am, San Juan del Gozo de 1 metro a las 4 am, Metalio y Garita Palmera 1.10 metros y La Unión 3 metros a las 6 am.

Jorge Meléndez, director general de Protección Civil, hizo un llamado a la población a mantener la calma y no reproducir falsas informaciones. Hasta el momento se reportan 7 réplicas con magnitudes entre 4.1 y 5.0 luego del sismo principal de magnitud 6.8, frente a Costa de La Libertad Según el Viceministerio de Transporte (VMT), se ha constatado que no existe derrumbes en la carretera Los Chorros, por tanto el tráfico fue habilitado, conservando los horarios de lunes a viernes.