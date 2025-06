Militares encontrados culpables y condenados a 15 años

Caso Periodistas holandeses

@Redacción CoLatino

Un jurado declaró culpables a los tres militares imputados en el caso de los periodistas holandeses. El juzgado dictó sentencia definitiva e impuso las penas de 15 años de prisión para cada uno, conforme al Código Penal vigente en la época que ocurrieron los hechos.

Los tres ex militares de alto rango condenados son el exministro de Defensa, José Guillermo García, el ex director de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán, y el ex comandante de la 4º Brigada de Infantería con sede en el Paraíso, Chalatenango, el coronel Mario Reyes Mena, este último está pendiente de extradición en EE.UU.

Los militares fueron condenados al ser encontrados culpables de la emboscada a los cuatro periodistas holandeses que trabajaban para IKON tv. El hecho ocurrió el 17 de marzo de 1982, en Santa Rita, Chalatenango, durante el conflicto armado de los años ochenta.

Asimismo, habrá responsabilidad civil y pierden sus derechos como ciudadanos.

También se condenó al Estado salvadoreño por retardación de justicia, y se le manda a dar un pronunciamiento público.

