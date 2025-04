43 años de impunidad: Familiares de periodistas holandeses esperan justicia

Gloria Silvia Orellana

“Tengo la esperanza, primero, que la Vista Pública arranque porque siempre hay dudas que el jurado llegue o si los abogados de los detenidos se van a presentar, pero esperamos justicia”, dijo Gert Kuiper, hermano de Jan Kuiper, periodista holandés asesinado, junto a otros tres periodistas de la misma nacionalidad.

La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), ASDEHU y Fundación Comunicándonos acompañan el caso de los 4 periodistas holandeses, cuya vista pública sería este 23 de abril, en el Centro Judicial de Chalatenango, pero fue reprogramada para el 3 de junio.

Para la Mesa, esta audiencia es un “juicio histórico” por el paso crucial de reconocer la responsabilidad de esos hechos de violencia ordenados por el Alto Mando y ejecutado por elementos militares del Batallón Atonal.

Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen, periodistas de IKON TV, medio estatal del Reino de los Países Bajos, fueron asesinados en una emboscada tendida por el ejército salvadoreño el 17 de marzo de 1982, cuando cubrían la situación de derechos humanos de la población salvadoreña durante el conflicto armado.

El Informe de la Comisión de la Verdad documentó que los 4 periodistas fueron citados a las oficinas de la extinta Policía de Hacienda (PH), cinco días antes del atentado. Y hubo otra reunión entre oficiales del Estado Mayor, de la Cuarta Brigada y el BIRI Atonal, en el cuartel de El Paraíso, Chalatenango, previo a su asesinato.

“No sabemos cuánto tiempo va a durar, 1 o 4 días (Vista Pública), pero está la esperanza que haya justicia, y que haya un punto que se reconozca que el asesinato fue deliberado, que no fue casualidad que los mataran. Para mí, eso es lo más importante, ese reconocimiento de los autores”, afirmó Kuiper.

Larga espera por la justicia salvadoreña

Para Gert Kuiper, los 43 años que han pasado desde el asesinato de su hermano y sus tres compañeros, ha sido una muestra de impunidad, quien tenía confianza que la decisión de la jueza del Tribunal de Dulce Nombre de María, que elevó a juicio el caso de los periodistas holandeses este martes 22, cerrara por fin el tema con la condena de los perpetradores, dijo, previo a la suspensión de la vista pública.

“Más importante que esos hombres van a llegar o irán a la cárcel, para mí lo importante es que reconozcan que eso fue planificado para asesinar a los 4 holandeses. El reconocimiento de la verdad es importante, porque todos sabemos que eso fue una emboscada, que todo fue planificado y quiero oírlo”, expresó.

“Sería muy importante que pidieran perdón, pero quisiera que fueran condenados ambos, pero, eso sí, ese señor (general Guillermo) García tiene una historia también respecto a El Mozote, entonces, este caso de los cuatro holandeses es muy importante llegar a un veredicto y poner punto final, y así el caso de El Mozote podría avanzar”, señaló Kuiper.

La hermana de Jan ter Laag, Saskia, previamente de conocer el traslado de la fecha para la vista pública, al leer el escrito redactado por Sonja, expresó su dolor e impacto que tuvo este asesinato en su familia, y tenían la esperanza de cerrar esta “herida que sigue abierta”.

“¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido un asesinato ocurrido en 1982?, sé que muchos salvadoreños no necesitan explicación alguna, porque 43 años después, las familias de las 75 mil víctimas de la guerra civil, también esperan justicia en El Salvador. El asesinato de mi hermano y sus 3 colegas fue aterrador, vimos sus rostros (llora) mutilados, y la foto de mi hermano en su ataúd, ya que nunca los vimos después de su muerte”, dijo Saskia ter Laag.

“Fui testiga de las manifestaciones en Holanda, en donde llevaban 5 cruces y ví a un niño que no conocía caminando en una calle en Amsterdam, con el nombre de mi hermano, y los periódicos escribieron sobre esa noticia durante semanas, fue noticia mundial y han pasado más de 40 años para obtener un juicio”, agregó ter Laag.

Para las organizaciones que integran la MECIES, una sentencia condenatoria en el caso de los periodistas holandeses podría garantizar la “verdad y justicia” no sólo a sus familias y al pueblo del Reino de los Países Bajos, sino también para el país por otros casos que continúan en la impunidad como el magnicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero (1980), las masacres de El Mozote (1981) El Calabozo (1982) y la desaparición forzada de las Hermanitas Serrano Cruz (1982 ) entre otros casos.

“Durante 43 años el asesinato de mi hermano ensombreció mi vida, con todas sus consecuencias durante los primeros 25 años después de 1982, no pude hablar de ello, con nadie me bloquee por completo y me lo guarde para mí. Y hablar dentro de la familia era imposible, había mucha rabia entre los más miembros y como resultado, nos distanciamos totalmente hasta hoy”, relató.

“Y no fue hasta 2007, que comencé a buscar a mi hermano y escribí un libro sobre él , era la única forma de iniciar un proceso de liberación. Lo hice entrevistando a otros familiares sobre el asesinato e intente llamar la atención de este asesinato cuyos autores nunca habían sido castigados, y se me hizo imposible encontrar paz por esa injusticia. Y sólo espero con este juicio la decisión del tribunal encuentre paz, en mi misma”, argumentó ter Laag.

Justicia selectiva y falta de independencia judicial

Para David Morales, abogado de CRISTOSAL, que integran la MECIES, existe una “actitud de encubrimiento” por parte de algunos jueces en casos emblemáticos en los cuales el estamento militar estuvo involucrado en graves crímenes de guerra y lesa humanidad.

“Hay casos como la masacre de El Mozote y sitios aledaños, el Tribunal pese a las peticiones que hemos realizado como abogados y abogadas de CRISTOSAL (parte acusadora contra los militares), ha negado la orden de detención contra el general Guillermo García, más allá de que después se ventile en prisión o se dé una medida sustitutiva”, explicó.

“Sin embargo, giró orden de detención contra un diputado de aquella época, que actualmente es una voz opositora al gobierno actual, entonces, vemos estos contrastes de los tribunales con los criminales de guerra que tienen un trato especial, retardan los casos y con posibles persecuciones con fines políticos dictan de inmediato órdenes de detención sin mayor evaluación de prueba o argumentación jurídica”, alegó Morales.

Caso periodistas holandeses una puerta hacia la justicia

“La llegada al plenario en la vista pública de los periodistas holandeses, representa una luz de esperanza para las víctimas, porque nos estaría demostrando que cuando existe una jueza independiente si puede haber justicia”, comentó Morales, al señalar que la independencia judicial aún permanece en algunos operadores de justicia.

“Hay otros casos con atrocidades similares como el caso de El Mozote, El Calabozo, en donde fueron sustituidos los jueces naturales que llevaban estos casos en 2021. Y lo que observamos ahora con los nuevos jueces nombrados a través de procedimientos cuestionables, como las juezas de ambas masacres, están realizando acciones dilatorias que impiden completar la información o evitar llegar a la vista pública”, expresó Morales.

En nombre de la MESIES, Ana Julia Escalante, directora de Asociación Pro-Búsqueda, manifestó su acompañamiento al proceso junto a los familiares de los 4 periodistas holandeses.

“Por esa labor que hacían de trasladar información sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo contra la población civil. Esta audiencia es una esperanza para las víctimas”, afirmó.

“En este lugar (monumento a la Memoria y la Verdad), hay nombre de niños, niñas y adultos que les fueron arrebatadas sus vidas, una niñez aún desaparecida a la fecha y que no han recibido justicia, cuando sabemos que la justicia es un derecho humano y como dijeron los familiares de los periodistas esperamos una verdad jurídica”, puntualizó Escalante.

