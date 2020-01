Militantes de Nuevas Ideas denuncian corrupción dentro del partido

@DiarioCoLatino

Adeptos al partido Nuevas Ideas señalaron que hay personas de Gobierno que están favoreciendo a sus aliados y que aunque son pocos los casos, “eso es una clase de corrupción por favorecer a pequeños grupos” de cara a las elecciones internas.

“Las personas que no tengan grandes cantidades de dinero y quieran competir con las que manejan una chequera ilimitada del gobierno se les hará difícil, y no queremos que lo económico defina la campaña interna del partido Nuevas Ideas, sino que cualquier persona que por su capacidad de liderazgo o educación u otras características sean las que concursen y representen los valores del partido. No es posible que se caiga en lo mismo”, expuso el fundador de Nuevas Ideas Cuscatlán, Rances Arias.

Asimismo, denunció que personas que han tenido altos cargos en otros partidos políticos y que estuvieron relacionados con actos corrupción quieren formar parte de las autoridades del partido.

“Andan comprando sedes y a las bases (…) a veces dicen: yo me ofrezco a financiar su campaña como diputado pero déjeme ser alcalde del municipio”, denunció Arias.

“Queremos que el que compita goce el respaldo de la mayoría, no que hayan grupitos con ventaja económica, eso perjudica. La plata mueve a la gente”, manifestó el militante Mario Crespín, quien aseguró que hay “personas con cargos en el gobierno que se andan proclamando”.

Yusef Bukele con el apoyo de la militancia para secretario general

Fueron decenas de personas que integran el Movimiento Departamental Unidos y otros equipos de Nuevas Ideas a nivel nacional, los que demostraron su apoyo a Yusef Bukele como secretario general del partido.

Más de cincuenta municipios fueron los que mostraron su deseo y respaldo al hermano del presidente Nayib Bukele. De acuerdo con una encuesta desarrolla en Facebook por cerca de 138 mil militantes, el 67 % votó por Yusef Bukele como secretario. Como segunda opción quedó Xavi Zablah, primo del estadista.

En noviembre pasado, el partido Nuevas Ideas anunció la disolución de la Asamblea de Fundadores a fin de permitir a los salvadoreños ser parte de este movimiento.

Las elecciones internas para definir a las autoridades que estarán al frente del partido de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021, están programadas para el 1 de marzo de 2020.