Colegio Médico sostiene que MINSAL se retrasó en declarar emergencia  preventiva por coronavirus

Yaneth Estrada

@caricheop

Ante la alerta preventiva emitida por OPS, debido al incremento de posibles casos de coronavirus 2019-nCoV en México y Estados Unidos, El Salvador dijo estar preparado para enfrentar esta emergencia sanitaria. En esta entrevista con Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico de El Salvador se aborda una evaluación sobre las autoridades de Salud, así como síntomas y recomendaciones sobre el virus.

-¿Qué es el coronavirus (2019-nCoV) y por qué se considera declarar una alerta mundial?

Estos son una familia de virus que ya son un poco conocidos, pero esta es una nueva cepa que ya había surgido en una época, aunque era un coronavirus mucho más agresivo y que también tenía una alta letalidad, dejó más de 700 fallecidos. Lo que se conoce de este nuevo brote (2019-nCoV), que se propagó a finales de 2019, es que inició en China, según lo investigado, por personas que tuvieron contacto con un mercado de mariscos frescos y animales exóticos de todos los tipos que consumen o que se comen en esa región, luego se diseminó a otras partes de China; ahora ya hay algunos casos reportados en Estados Unidos, y en México se están analizando los casos de dos personas que viajaron a esa zona.

-Sin embargo, la alerta preventiva se dio en El Salvador este miércoles 22 de enero

Esta semana, la OMS está evaluando si da una alerta mundial o una alerta sanitaria, mientras que la OPS se pronunció el 16 de enero al respecto; creo que el Ministerio de Salud se retrasó un poco y lo hizo hasta el día de ayer (miércoles 22 de enero). Esto porque vivimos en un mundo globalizado, donde el flujo migratorio realmente es bien dinámico y creo que las personas se dan cuenta de forma temprana y las autoridades tienen la obligación de dar a conocer, tanto al público en general como a su personal de salud, las directrices para evitar contagios. Porque si yo no doy directrices para mis médicos y enfermeras, para los promotores de salud, van a tener difícil de identificar los casos sospechosos, y entiendo que desde ayer ya se alertó a los puestos sanitarios que tienen en los controles migratorios para que estén informados y alertas ante cualquier caso.

-¿Considera que con esta alerta preventiva estamos preparados para esta emergencia?

No se tiene área de aislamiento, que en alguna época se preparó, eso es cuando se habló de la gripe aviar, entonces había un protocolo de cómo se iba a proceder; hasta ahora, no nos ha dado nada. Además, el MINSAL no ha dado detalles de cuál es el protocolo a seguir, no sabemos dónde está el área de aislamiento o cuál será el tipo de aislamiento; es preocupante porque en este tipo de enfermedades, donde muchos de esos casos -algunos- se han dado en profesionales de la salud, porque sí ya se comprobó que hay una transmisión de persona a persona y el personal de salud está en riesgo de que se le puede infectar.

-¿Cómo se define esta enfermedad?

Este es un proceso viral que se manifiesta principalmente en las vías respiratorias, inicia como un proceso gripal, pero tiende a ser mucho más agresivo y dar complicaciones con síndrome de estrés respiratorio; es decir, que las personas pueden pasar de tener problemas para respirar a terminar en una unidad de cuidados intensivos con respiración artificial para darle soporte y poderlo mantener vivo. Entiendo que hay más de diecisiete casos de fallecidos, generalmente estos casos dan complicaciones cuando llegan a grupos vulnerables como mayores de edad, niños menores de 5 años o mujeres embarazadas, porque son ellos los más susceptibles o personas que tienen disminución en sus defensas o disminución del sistema inmune por enfermedades como cáncer o VIH.

-Entre las recomendaciones está lavarse las manos, pero en El Salvador venimos de una emergencia hídrica, con agua de baja calidad, ¿esto podría perjudicar?

La verdad es que no sabemos en qué situación se encuentra el agua. Nosotros ahora estuvimos en una entrevista televisiva y hablamos al respecto, de que sí es un contrasentido decir a la gente que vaya a lavarse, si no sabemos las condiciones en las que tiene el agua que nos están sirviendo para eso; yo creo que las autoridades deberían demostrar exámenes o estudios de laboratorio que hayan hecho donde vean la situación fisicoquímica, bacteriológica y que nos demuestren a la población, a nosotros como observadores en el tema sanitario, para que confiemos en que esta agua que nos están sirviendo es apta para el consumo humano y que no tiene gérmenes, bacterias o toxinas de hongos, o de cualquier tipo de sustancia y eso es una obligación que deberían de tener las autoridades, ya que han perdido credibilidad debido a la forma en que actuaron; o sea, la ministra (Ana Orellana) y el ministerio.

-¿Considera que deliberadamente mintieron en cuanto a la calidad del agua potable?

Era evidente que un MINSAL no puede decir que esta agua es potable, que se puede tomar. Nosotros hubiéramos querido que la opinión que se diera de este ente, que es el encargado del mayor prestador de servicio de salud, diera una opinión técnica como dice la Constitución de la República en el artículo 67, porque es claro y dice que los servicios de salud tienen que tener una base evidentemente técnica, lejos de cualquier objetivo o interés político partidario; desgraciadamente, el actuar del Gobierno en este momento es como que andan en campaña, pues la reacción o la contingencia que utilizaron fue que sacaron a todos sus ministros a repartir agua, como que eso no lo pudiera hacer otra persona; o sea, creemos que se volvió un show que al final se le revirtió porque ha salido, digamos, desgastado y con pérdida de la credibilidad.