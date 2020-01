“Nunca pertenecí al Alto Mando”: general Bustillo

Gloria Silvia Orellana

El talante de mando de Juan Rafael Bustillo Toledo, militar de carrera, por más de treinta años, de los cuales diez pasó como comandante de las Fuerza Aérea de El Salvador (FAES), dejó por sentado que llegaba a la “audiencia indagatoria” ha pedido de él y su abogado defensor para contar su versión de los hechos de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, del cual es imputado.

“No he venido a decir que soy inocente, pero quiero decirles que no soy culpable de lo ocurrido en El Mozote”, señaló.

El ambiente en el Juzgado de Instrucción en San Francisco Gotera, Morazán, fue inusual desde el número de miembros de la seguridad, en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, hasta el forcejeo legal que inició el abogado defensor del militar retirado, para que las víctimas y los medios de comunicación no estuvieran presentes durante el proceso, que luego de argumentaciones de los códigos Penal y Procesal Penal, que llevó más de treinta minutos de debate, el juez Jorge Guzmán terminó desestimándola, para comenzar el interrogatorio.

“Como comandante de la Fuerza Aérea no podía dar órdenes a ningún miembro de los BIRI (Batallón de Reacción Inmediata), a ningún comandante del ejército. Yo nunca pertenecí al Alto Mando, que está compuesto del ministro y viceministro de la Defensa, el ministro y viceministro de Seguridad y el jefe del Estado Mayor”, declaró.

En cuanto a la Masacre de El Mozote, Bustillo fue enfático en desligarse de cualquier participación u orden emitidas, que terminaron con una serie de masacres cometidas contra la población civil de El Mozote, al igual que Cerro Pando, Jocote Amarillo, La Joya, Toriles y Cerro Ortiz, que ha sido calificado por el juez Jorge Guzmán como un Crimen de Lesa Humanidad, que arrebató la vida de la población civil desarmada.

“No tuve que ver nada con las órdenes del Estado Mayor, el coronel Flores solicitó al Estado Mayor que necesitaba personal militara para operaciones, entonces solo el coronel Flores y el Estado Mayor tenían conocimiento para que no se filtrara la información que podría caer en manos del FMLN. Todos prestaban ayuda hasta camiones (del ministerio) de Obras Públicas, pero yo no presté apoyo (militar) cuando sucedió eso”, manifestó.

En cuanto a las preguntas del uso de helicópteros UH-1, refirió públicamente que lo único que mandaba eran unidades para llevar víveres o sacar soldados heridos graves o ya fallecidos, pero desestimó que fueran artillados y que hayan atentado contra la población, apelando a la independencia y jerarquía de cada estamento militar: ejército, fuerza aérea y naval.

“Lamento lo que ha pasado con las personas (dirigiéndose a las víctimas sobrevivientes), las guerras no sirven de nada, todos pierden en las guerras y odio que nos matemos nosotros mismos. Después de la guerra ¿qué progreso hay en el país?, no ha habido nada y solo algunos que obtuvieron grandes puestos y la gente ha quedado olvidada”, sentenció.

Al hacer una comparación de la pérdida durante la guerra, citó el asesinato de su hijo en un retén policial en 1986, quien estudiaba ingeniería industrial, -momento en que se quebró su voz-.

“Yo no he venido acusar o defender a nadie del Alto Mando (mientras alza el Informe de la Comisión de la Verdad), que cada quien lo haga, pero yo no se nada de lo que ocurrió en El Mozote. Y creo que el coronel (Domingo) Monterrosa, casi creo fue su iniciativa (la orden de asesinar a la población), la gente de estar en la guerra hace cosas que son “locuras”, anteriormente le habían matado unos soldados (BIRI), son desviaciones mentales por estar mucho tiempo en el conflicto –lo dicen los doctores- porque lo de El Mozote fue una grosería”, sostuvo.

No obstante, Dorila Márquez, del Comité de Víctimas de Derechos Humanos de El Mozote señaló las inconsistencias en la versión del militar retirado, al traer a la memoria testimonios de soldados que les habían explicado que de no matar niños, a ellos los disciplinaban hasta con la muerte.

“Hay cosas que no le creo a él, la existencia de los –samuelitos- claro, yo no estuve en la guerrilla y no supe de esos niños que los obligaron a participar, pero los niños de El Mozote no, puedo decir que los niños que fueron masacrados no eran guerrilleros. La primera exhumación de noviembre de 1992, se encontraron 146 restos y de ellos, solo seis eran adultos y una estaba embarazada, de ahí todos eran niños menores de 12 años y no se les encontraron armas, o sea, esos niños que él mencionó en su testimonio son muy aparte de nuestros niños masacrados, niños que no eran guerrilleros y vivían en las comunidades, eran gente civil inocente”, expresó al final de la audiencia Dorila Márquez.

Mientras, Wilfredo Medrano, abogado querellante de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” indicó que los puntos claros con la audiencia indagatoria fue que el militar recibía órdenes del Estado Mayor, aunque en las repreguntas trató de desmarcarse de los hechos de lesa humanidad.

“Cuando ha dicho que solo dos helicópteros participaron, cuando tenemos testimonios de las víctimas que desde estos les dispararon y no fueron dos, eran más los que sobrevolaron El Mozote, puede que haya tratado de minimizar la participación y pudo haber mentido en algunas partes, como decir que solo facilitaba los helicópteros, queda en evidencia el Estado Mayor y en especial al Alto Mando y aunque se cuidó de no mencionar los nombres, si están estipulados en el proceso judicial, que es el general Rafael Flores Lima, Guillermo García y el viceministro Castillo, que ya falleció, y la indagatoria lejos de ser una confesión arrojó elementos positivos para acusación y fiscalía, para el mismo juez, que si recibió órdenes del Estado Mayor”, puntualizó