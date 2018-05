Militancia del FMLN elige a Hugo Martínez para buscar Presidencia

Compartir ! tweet





Gloria Silvia Orellana

Oscar López

@RedacciónDiarioCoLatino

Silvia Cartagena, de la Comisión Especial Electoral (CEE), extendió su felicitación a la militancia del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por su participación en las elecciones internas, para elegir al candidato que buscará el tercer gobierno del partido de izquierda.

“El voto en el exterior lo han ejercido por vía electrónica un total de 447 compañeros y compañeras, de un padrón de 846. Mientras el voto anticipado lo ejercieron 36 militantes, luego de justificar las razones válidas para ejercerlo. Y con más del 95% de las mesas escrutadas, la votación se ha manifestado en un 70%, lo que constituye una tremenda victoria para nuestro partido”, afirmó.

Sobre el conteo de votos, Cartagena informó que Gerson Martínez obtuvo 7 mil 429 votos y Hugo Martínez 19 mil 793 votos, que convirtieron al excanciller de la República en el candidato del FMLN.

Medardo González, secretario general del FMLN, indicó que “cuadros y militantes (bases) del partido hemos participado en la toma de esta decisión”, por lo que felicito a todos los miembros del partido de izquierda que llegaron a las urnas y emitieron su voto por el candidato de su preferencia.

González dijo que los integrantes de la dirigencia del partido estaban “muy satisfechos y muy contentos” por los resultados de la elección interna.

El candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez consideró que el resultado del proceso interno es un mensaje de las bases del partido, el cual, aseguró, se debe tomar en cuenta para hacer los ajustes necesarios y que el partido se coloque en la ruta de la victoria, y con ello garantizar un tercer gobierno del partido.

Martínez dijo que sus prioridades como candidato presidencial serán: seguridad, empleo, crecimiento económico y continuidad de los programas sociales. “Vamos a poner todo nuestro empeño a partir de hoy para garantizar que esas tres preocupaciones se conviertan en tres potencialidades, no vamos a esperar a febrero de 2019, no vamos a esperar a junio de 2019, estamos iniciando una cruzada nacional con nuestra militancia”.

Gerson Martínez afirmó que “la decisión tomada por la militancia es también mi decisión”, por lo que felicito al candidato electo del FMLN, al tiempo que ratificó su voluntad de unirse a las luchas del pueblo, enfocándose en la victoria electoral del 2019.

“Estaré en esa batalla por las transformaciones, estaré como un militante más, como un colaborador, como lo que siempre he sido, el revolucionario en cualquier circunstancia. Desde este día vamos juntos y unidos a la gran victoria 2019”, externó Martínez.