Mi vida en la política terminó, bajo ninguna circunstancia volvería: Juan Pablo Durán

Juan Pablo Durán, ex presidente de Bandesal y la Lotería Nacional de Beneficencia, actual asesor Senior de BANCOVI, recalca que se dedicará a sus empresas y no volverá a la política bajo ninguna circunstancia. Foto Diario Co Latino/cortesía.

Redacción Nacionales @DiarioCoLatino "Mi vida en la política terminó con mi último cargo en Bandesal, porque tengo un ecosistema muy cómodo, puedo aportar y sumar, bajo ninguna circunstancia volvería, este es un juramento público que no voy a cambiar jamás. A la política no vuelvo porque me siento muy cómodo en el mundo privado, estoy generando bienes y servicios, y apoyando a mucha gente", aseguró Juan Pablo Durán, asesor Senior del consejo administrativo del Banco Cooperativo Visionario (BANCOVI de R.L.). Durán recordó en una entrevista televisiva que en 1994 ocupó el cargo de diputado, pero fue suspendido por no votar a favor de los temas que las autoridades del PDC querían, en 2006 volvió a ganar, pero, lo expulsó Rodolfo Parker; durante 2004-2005 fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En 2009 fungió como presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, en ese año hizo un juramento familiar a nivel privado, que no volvía a la política, sin embargo, al inicio de la administración de Nayib Bukele fue nombrado presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL). "Me estoy recomponiendo como un empresario exitoso con mis propias empresas y apoyando a BANCOVI, estoy sumamente cómodo, siento un enorme respeto por quienes andan en política, el que actúa en política de forma honesta hace un apostolado porque pone su talento y capacidades para mejorar el país. Acepté Bandesal porque es una institución más técnica, de BANCOVI a Bandesal no sentí mucho la diferencia porque era prestar un servicio de orden financiero", manifestó el asesor Senior de BANCOVI. Durán anunció que con las autoridades de BANCOVI acordaron la creación del centro de entrenamiento empresarial para aquellos salvadoreños dispuestos a crear su propia empresa, ya que el principal objetivo de la entidad financiera es atender y apoyar a los excluidos por la banca. Desde 2004 trabaja un programa especializado en microfinanzas que apoya a la micro y pequeña empresa con créditos desde 200 a $8,000. "El crecimiento y desarrollo de BANCOVI nos está perfilando como una gran institución a nivel internacional, entre nuestros programas de responsabilidad social van incluidos el otorgamiento de capital semilla para emprendedores de la micro empresa. Impulsamos 14 programas de responsabilidad social, nuestro programa de terapia acuática ha beneficiado a más de 900 niños", dijo el economista. BANCOVI surgió el 14 de octubre de 1965, con once maestros vicentinos que decidieron fundar una cooperativa magisterial, con solo 5 colones cada uno, haciendo un total de 55 colones de patrimonio, la principal característica es la solidez financiera, estabilidad reflejada en el crecimiento con la confianza de miles de asociados. Actualmente ofrece productos financieros de ahorro y crédito que se adaptan a las necesidades y exigencias de los clientes.

