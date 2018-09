“Mi gobierno va a ser de caras nuevas”: Hugo Martínez

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Un gobierno de caras nuevas, integrado por un 50 % de mujeres y con la inclusión de un buen segmento de la diáspora salvadoreña es la promesa del candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, de ganar la Presidencia en las elecciones del próximo año.

Martínez afirmó que a los actuales funcionarios se les valorará el trabajo desarrollado y que, en algunos casos, suman las dos administraciones del FMLN, desde 2009, pero que se inclina por una renovación del gabinete.

“Mi gobierno va a ser de caras nuevas, ya dije que el 50 % van a ser mujeres, que voy a tener gente de la diáspora salvadoreña en el exterior que ha triunfado, los voy a llamar a que se integren a mi gobierno; eso no significa que sienta un desprecio, que no respete la función que han hecho muchos ministros y viceministros que han estado casi por dos periodo, respeto el trabajo que han hecho y voy a valorar su experiencia, pero ya es el momento de que hagamos un cambio en la responsabilidad principal al frente de un ministerio”, afirmó.

Esa selección de funcionarios estaría a cargo de una comisión que él nombraría y que harían su trabajo desde una perspectiva ética, de probidad para tratar de filtrar lo más posible.

El excanciller de la República recalcó sus principales apuestas para el país, de llegar a ganar la presidencia. “Los polos de desarrollo; la reforma educativa, que va en consecuencia con ese nuevo enfoque de desarrollo que tiene cinco pilares pero los dos principales son descentralización y flexibilización de la educación, para que los jóvenes puedan sacar una carreta técnica en su lugar de origen, y acceder a un empleo técnico después de bachillerato, con seis meses de formación; y, la tercera, que tiene que ver con seguridad”, explicó.

Sobre una posible reelección del fiscal General, Douglas Meléndez, el candidato efemelenista manifestó que es mejor cuando se genera competencia para un puesto importante en el Estado.

“Es como en la elección presidencial, yo siempre dije: entre más participen y mejor calificados estén, es bueno para la democracia. De la misma manera, yo no quisiera imaginar una reelección de un fiscal sin la posibilidad de considerar otros candidatos, porque si en ese marco él sale el mejor evaluado, evidentemente es la persona indicada”, afirmó en entrevista con TCS.

El aspirante presidencial de izquierda también se refirió al atraso en la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de ellos para la Sala de lo Constitucional, y urgió a los diputados de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa a que resuelvan la situación que ya ha provocado fuertes críticas de la ciudadanía.

Sin embargo, Martínez rechazó que el Gobierno se esté beneficiando del vacío de poder en esa instancia del órgano Judicial, con la emisión de vetos por parte del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, como lo aseveran diputados y dirigentes de ARENA.

“Eso no tiene que ver en estricto sentido y en primera instancia con la Corte Suprema, tiene que ver con la capacidad que la Asamblea tenga de superar el veto del presidente.

La Asamblea puede superar el veto del presidente con 56 votos… El control entre órganos está garantizado en este caso por la Asamblea Legislativa, no es cierto que la Asamblea no pueda tomar una decisión porque no hay Corte”, señaló.