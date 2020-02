“Mi deseo es que los alumnos y alumnas superen mi legado”: Vanessa Vásquez

Rolando Alvarenga

Tras el retiro de Vanessa Vásquez, el taekwondo y el deporte de alta competencia pierden a una de sus pocas atletas que a través de los años alcanzaron el estatus mundialista y cada vez quedan menos. De esto y otros temas conversó Diario Co Latino con Vásquez.

– ¿Por qué se retira en la edad en que todavía tiene el potencial deportivo que tuvo hace varios años?

Por varios factores a la vez; principalmente, porque tendría que tener los recursos financieros suficientes y el tiempo necesario para una óptima preparación y eso no es posible. De lo contrario, no hay posibilidades de triunfar en la alta competencia y no es aconsejable participar y exponerse a una lesión de lamentables consecuencias.

– De todos su logros internacionales, ¿cuáles cree que fueron los más resonantes?

La medalla de plata panamericana ganada en México 2011 y el sexto lugar del ranking mundial de la Federación Internacional de Taekwondo en los 57 kilos en marzo de 2011.

– ¿Cuál es su deseo y aspiración después del retiro?

Seguir trabajando en las bases y mi deseo es que los alumnos y alumnas (de la Escuela Cheetah’s) superen el legado deportivo de esta servidora. Si es posible, que logren desarrollarse como atletas de nivel olímpico y mundialista, pero para que eso sea posible estoy dispuesta a trabajar intensamente. Eso sí, en esas aspiraciones el trabajo integral de todos (atletas, entrenadores y federación) será vital y determinante.

– ¿Cuál es su conclusión sobre su paso por el taekwondo?

Practicar este deporte fue mi mejor decisión, porque contribuyó a forjar mi carácter, disciplina, valores, conocer varios países y cultivar muchas amistades.

– A las puertas de una nueva elección federativa, ¿cuál es su reflexión?

Creo que el problemas somos nosotros (todos los que hacemos taekwondo), porque no nos ponemos de acuerdo a la hora de votar y elegir a las personas más idóneas para los intereses integrales del taekwondo. Así es que debemos cumplir con nuestras responsabilidades, para después no estar quejándonos de la administración federativa.

– ¿Cuál es su mensaje para los chicos y chicas con sueños y aspiraciones?

Motivar a las nuevas generaciones a que se comprometan a trabajar duro y con disciplina, dándolo todo por el taekwondo y trazarse grandes metas y objetivos en la alta competencia que incluye los niveles olímpicos y mundialista. Querer es poder y, si se trabaja fuerte, se puede lograr. Pero lo más importante: ¡disfruten el deporte!

Vanessa Vásquez llegó al sexto lugar del ranking mundial

La salvadoreña Vanessa Vásquez estuvo entre las mejores del ranking mundial, en la categoría 57 kilogramos de la Federación Internacional de Taekwondo, en marzo de 2011.

1)- Pei Tseng, de China con 151.97 puntos

2)- Bat Gattener, de Israel (104.40)

3)- Yuzhuo Hou, de China (102.50)

4)- Bineta Diedhiou, de Senegal (75.75)

5)- Verónica Calabrtase, de Italia (61.45)

6)- Vanessa Vásquez, El Salvador (47.94)

7)- Rafaela Araujo, de Brasil (47.72)

8)- Susan Pour, de Irán (46.95)

9)- Andrea Rica, de España (44.67)

10)- Sunghuye Lee, de Corea (40.50)