“El karate salvadoreño está evolucionando”: Ángel Arenas

Rolando Alvarenga

@BachiBoxx55

Ángel Arenas, entrenador de la selección absoluta del karate español y Director Mundial de la Organización Internacional de Karate Deportivo y Tradicional (IOSTK), fue uno de los galardonados en la inauguración del “VII Open IOSTK El Salvador 2020. Diario Co Latino aprovechó la oportunidad para conversar con Arenas de temas referentes al arte marcial.

– ¿Cómo fue posible su llegada al país?

Fue a petición de Oswalds Mata y tenía mucha ilusión por venir después de tanto tiempo de querer hacerlo, pero no me había sido posible. Ahora vine y encantado, lo estoy disfrutando.

– ¿Qué sabe sobre el karate salvadoreño y latinoamericano?

Sé mucho, porque desde nuestra organización (IOSTK) llevo años de estar cerca del karate latinoamericano y, por supuesto, del salvadoreño. Lo sigo desde hace varios años y noto que el karate salvadoreño está experimentando una evolución y progresión internacional.

– En su visita al país, ¿hay algún acuerdo que han logrado con la Federación Salvadoreña de Karate?

Desde hace años tenemos firmado un acuerdo de colaboración y apoyo a la Federación en todos los aspectos. Estamos apoyando esta organización y próximamente vendrá Frank Salazar al país, miembro de nuestro staff de técnicos y experto en katas.

– ¿Practicó el karate?

Sí, lo he practicado durante unos cuarenta años y lo sigo haciendo. Soy Cinturón Negro, Octavo Dan, y la experiencia me ha permitido llegar al cargo de seleccionador nacional absoluto.

– ¿Qué le parece el retorno del karate a los Juegos Olímpicos?

Tenemos que disfrutar el estar presentes en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Esperamos hacerlo realmente bien y apostar para que en París 2024 estemos presentes nuevamente. No obstante, se ha dicho que en París no se incluirá al karate en el calendario, pero los karatecas no nos rendimos y lucharemos por ser tomados en cuenta. Aspiramos a ser valorizados como realmente merecemos y, como deporte, tenemos derecho a estar en los Juegos Olímpicos.