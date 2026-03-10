México reafirma rechazo a propuesta de Trump de enviar tropas

Compartir

Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que en México solo operarán sus fuerzas armadas e instó a Estados Unidos a detener el tráfico de armas y disminuir el consumo de drogas, si quiere ayudar a combatir la delincuencia.

“Qué bueno que el presidente (norteamericano, Donald) Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no, porque es la verdad, hemos dicho que no, y orgullosamente seguimos diciendo que no”, sostuvo.

La dignataria respondió así a una pregunta sobre declaraciones del magnate el fin de semana en las que se refirió a la mencionada postura de Sheinbaum, aseveró que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y anunció una coalición militar regional contra el narcotráfico.

Tales comentarios fueron hechos durante la Cumbre Escudo de las Américas, convocada por el republicano en Miami y a la cual asistieron 12 gobernantes latinoamericanos de derecha.

Desde la capitalina alcaldía Gustavo A. Madero, la presidenta afirmó que su país colabora y coopera con Washington en inteligencia y otras actividades relacionadas con la seguridad, pero insistió en que las operaciones en México las realizan instituciones de esta nación.

“Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales”, añadió al recordar que el propio Departamento de Justicia norteamericano reconoció que el 75 por ciento de esos artefactos usados por la delincuencia viene de allá.

Señaló que, de pararse la entrada de armas ilegales, los grupos criminales no contarán con ese tipo de armamento de alto poder.

En su habitual conferencia de prensa, Sheinbaum habló igualmente sobre la necesaria disminución del consumo de estupefacientes en el país norteño.

“No solamente es que deje de pasar droga de México a Estados Unidos, que ahí estamos colaborando muchísimo, se ha reducido a la mitad el fentanilo que cruza de México a los Estados Unidos, y otras drogas también y vamos a seguir trabajando”, expuso.

“Pero hay una parte muy importante –agregó-, que hay que trabajar, que es en la disminución del uso de las drogas en Estados Unidos, y en México estamos haciendo lo propio, desde las escuelas y con las campañas en contra del consumo” de sustancias ilícitas.

Informó que mañana presentarán los avances de la estrategia de seguridad implementada por su gobierno y basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

Como resultado de esta, del 1 de octubre de 2024, inicio de la administración, al 31 de enero último, efectivos detuvieron a 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto e incautaron 22 mil 832 armas y 327 toneladas de droga.

A lo anterior se suma el operativo el 22 de febrero para capturar a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, y que terminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el narcotraficante más buscado por este país y Estados Unidos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...