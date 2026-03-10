Santa Marta invita a conmemorar 45 años de las y los mártires de marzo de 1981

Saúl Méndez

Colaborador

El Comité de Memoria Histórica de la comunidad Santa Marta anunció la realización de diversos actos conmemorativos por el 45.º aniversario de las y los mártires de marzo de 1981, una de las fechas más significativas para esta comunidad del norte de Cabañas y que aún exige justicia y reparación por la masacre a manos del ejército salvadoreño.

El comité recordó que la aldea Los Hernández fue el primer destino de miles de salvadoreños que huyeron hacia Honduras tras el operativo militar de “tierra arrasada” ejecutado en marzo de 1981 por el Destacamento Militar Número Dos de Sensuntepeque contra población civil de los cantones Santa Marta y Peña Blanca.

Por estos hechos es señalado el coronel Sigifredo Ochoa Pérez, quien en 1981 dirigía el Segundo Destacamento Militar de Sensuntepeque. El militar ha negado las acusaciones; sin embargo, sobrevivientes de la comunidad lo identifican como responsable y continúan exigiendo al Estado verdad, justicia y reparación por las violaciones cometidas.

De acuerdo con los testimonios de pobladores, en esa zona también fueron asesinadas numerosas personas por fuerzas del Ejército hondureño. Algunos de los cuerpos fueron sepultados por habitantes de la aldea en los días posteriores, y varias de esas tumbas aún se conservan como evidencia de lo ocurrido.

“Los ejércitos hondureño y salvadoreño masacraron a muchas personas que cruzaron el río. Hemos estado completamente en el abandono; el Estado no ha respondido por esos hechos”, afirmó Alfredo Leiva, uno de los sobrevivientes.

La calendarización de los actos conmemorativos se desarrollará de la siguiente manera:

El 15 de marzo se proyectará cine documental en la Casa de la Memoria de Santa Marta a partir de las 6:00 de la tarde.

El 17 de marzo se realizará una ofrenda floral en el río Lempa en memoria de los familiares caídos. La salida está prevista a las 8:00 de la mañana desde la plaza central de Santa Marta.

El 18 de marzo tendrá lugar la tradicional procesión de farolitos y un acto cultural en la plaza central. El recorrido iniciará en el complejo educativo a las 6:00 de la tarde.

