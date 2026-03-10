Ola de calor golpea a El Salvador

San Salvador/Prensa Latina

Una ola de calor, la primera de dos previstas para este mes, golpeó hoy a los salvadoreños con máximas de 41 grados centígrados, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

En Santa Rosa de Lima ocurrió la máxima, según el monitoreo de las distintas estaciones por el MARN que predijo altas temperaturas en el país luego de un febrero con frio y afectaciones de vientos norte.

La franja de más altas temperaturas comenzó en 32.5 grados centígrados, en Santa Isabel Ishuatán, distrito de Sonsonate, pero los picos ocurrieron en Acahuapa (39 °C), en San Vicente (39 °C); Chorrera del Guayabo (38.8 °C), en Cabañas; Nueva Concepción (38.4 °C), Chalatenango; y Cerrón Grande (38 °C).

La víspera en horas de la noche ocurrieron algunas lluvias, en ocasiones intensas, en áreas de la cordillera del Bálsamo, Alpes Suizo y Santa Tecla, en la Libertad Sur, luego de varias semanas sin que las precipitaciones se asomaran.

Atendiendo al calor reinante, en especial en horas de la tarde, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratados, además de evitar la exposición prolongada a los rayos del sol.

