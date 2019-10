Metallica Sinfónico, un homenaje a cargo de talento Salvadoreño

@SAmigosCoLatino

La Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador (OSJ) presenta el show Metallica Sinfónico, Homenaje a los 20 años del disco S&M de la banda estadounidense Metallica, bajo la dirección del Maestro David Pimentel, acompañados de un selecto grupo de músicos que integran este gran homenaje a realizarse el día jueves 31 de octubre, a partir de las 8:00PM, en las instalaciones del Teatro Presidente.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador, con 24 años de trayectoria trabajando por la promoción de la juventud salvadoreña a través de la música, dirigidos por el maestro David Pimentel, director residente para este concierto que contará con temas como Nothing Else Matters, For Whom the Bell Tolls, Sad but True, One, Enter Sandman,Fuel, The Memory Remains, Master of Puppets, entre muchas más que integran el emblemático disco de la banda.

S&M es el disco doble en concierto del grupo estadounidense Metallica con la orquesta sinfónica de San Francisco en el cual recorren la amplia trayectoria musical de la banda, disco con el cual rompieron los esquemas del rock y metal, el concierto se realizó el 21 y 22 de abril de 1999 y este año 2019 cumple 20 años de su lanzamiento.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador conformada por 70 jóvenes promesas de la música nacional, serán acompañados de una banda de integrada por los músicos de amplia trayectoria de bandas como Paul Quijada (Voz), Julio Rodas (Guitarra), Gerardo Pardo (Guitarra), Moisés Anaya (Bajo) y Benjamín Andrade (Batería), reconocidos integrantes de de bandas salvadoreñas como Araña, Adrenalina, Dreamlore, Alter Ego y Steady Rollin.

El concierto se desarrollará este próximo jueves 31 de octubre en el Teatro Presidente, las entradas tienen un costo de Lateral $5, Preferencial $10 y VIP $15, a la venta en todos los Kioscos de Todoticket y en línea , los asientos son numerados.

No te pierdas este show único de más de dos horas de concierto, en el que convergen dos grandes corrientes musicales como son el Rock y la música sinfónica, una buena oportunidad de involucrar a las nuevas generaciones a través de una banda tan emblemática como es Metallica.

Metallica Sinfónico es una Producción de ProArte y Promusica apoyando a los jóvenes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador.