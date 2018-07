Messi y Ronaldo optan al The Best, pero Neymar queda fuera

Paris/Francia/AFP

Lionel Messi, el astro del Barcelona, y Cristiano Ronaldo, nueva estrella de la Juventus, forman parte de la lista de candidatos al título The Best de la FIFA, mientras que Neymar no figura entre los aspirantes. El premio, que en los dos últimos años ha ganado Cristiano Ronaldo, será otorgado el 24 de de septiembre.

Ronaldo y Messi figuran en una lista de 10 candidatos junto a los franceses Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Raphael Varane (Real Madrid) y Kylian Mbappé (PSG), los belgas Kevin De Bruyne (Manchester City) y Eden Hazard (Chelsea), el inglés Harry Kane (Tottenham), el croata Luka Modric (Real Madrid) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).

Neymar, que el año pasado quedó tercero en la votación por detrás de Ronaldo y Messi, no figura este año entre los preseleccionados.

El jugador más caro del mundo, traspasado hace un año del Barcelona al París Saint-Germain por 222 millones de euros, vivió una primera temporada en Francia marcada por una lesión que le impidió competir en los últimos meses del curso. En el Mundial solo pudo alcanzar los cuartos de final con la selección brasileña.

Francia, nueva campeona del mundo, sitúa a tres jugadores entre los diez aspirantes. Además el central Varane añadió la Liga de Campeones con el Real Madrid, que también ganaron Ronaldo y Modric.

Entrenadores

Entre los entrenadores, los españoles Ernesto Valverde, ganador de la Liga con el Barcelona, Pep Guardiola, campeón de la Premier League con el Mánchester City, y Roberto Martínez, tercer clasificado con la selección belga en la Copa del Mundo, están en la preselección, así como el argentino Diego Simeone, que logró la Europa League con el Atlético de Madrid.

La relación de elegidos la completan los franceses Didier Deschamps, campeón del mundo con Francia, y Zinedine Zidane, triunfador en la Liga de Campeones, el italiano Massimiliano Allegri, campeón de Italia con la Juventus, el croata Zlatko Dalic, finalista del Mundial, el inglés Gareth Southgate, semifinalista en la Copa del Mundo, el ruso Stanislav Cherchesov, cuartofinalista, y el alemán Jurgen Klopp, finalista de la Liga de Campeones con el Liverpool.

Los candidatos fueron seleccionados por un panel de expertos. Entre el 24 de julio y el 10 de agosto todos los aficionados podrán votar en las cuatro categorías (mejor jugador y jugadora, entrenador y entrenadora).

También votarán los seleccionadores, los capitanes y capitanas nacionales y un grupo de periodistas especializados. Los tres candidatos definitivos en las cuatro categorías se anunciarán en fechas posteriores.