Messi se aleja del Mundial de fútbol de 2026

Beijing/Prensa Latina

El ya legendario jugador argentino Lionel Messi consideró hoy poco probable que pueda jugar el próximo Mundial de fútbol, previsto del 9 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

En declaraciones a un canal de televisión de China, el siete veces ganador del Balón de Oro recalcó que «no creo que participe en el próximo Mundial, no he cambiado de opinión sobre eso, me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar».

De esa manera, el flamante nuevo fichaje del Inter de Miami difumina de tajo el sueño de millones de fanáticos de Argentina y el mundo que lo querían ver vestido de albiceleste en la cita de 2026.

Messi coronó su carrera deportiva tras conquistar en diciembre último el título del mundo en Qatar 2022, el último gran lauro que le faltaba a su infinito palmarés, y posiblemente el más añorado por él.

Esa coronación le catapultó en la carrera por el premio FIFA The Best, el cual ganó en febrero pasado, y también en la batalla por el Balón de Oro del presente año, aunque por este último trofeo la batalla está cada vez más cerrada con el noruego Erling Haaland, gran protagonista el triplete del Manchester City.

¿El Balón de Oro? A esta altura de mi carrera, si llega, es bueno, y si no, no pasa nada. En esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino que los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo, enfatizó el genio de Rosario.

Después de finalizar la temporada 2022-2023, Messi salió del París Saint Germain e intentó regresar al FC Barcelona, el club de sus amores, sin embargo, la crítica situación financiera del club catalán impidió su llegada y el Inter de Miami sacó su artillería pesada para lograr el fichaje.

En Estados Unidos, Messi vivirá sus últimos años como profesional, antes de retirarse del deporte, posiblemente como el mejor jugador de balompié de todos los tiempos, con permiso de los míticos Diego Armando Maradona y Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’.