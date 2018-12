MEJOR Y PEOR SON ADVERBIOS Y ADJETIVOS

346

Josefina Pineda de Márquez

Maestra normalista

Sí, por supuesto el idioma o todo medio de expresión varía. La inteligencia humana hace los cambios en los medios para comunicarse. Un idioma y el nuestro, el Español, evoluciona constantemente.

En El Quijote leemos:

“––Las feridas que se reciben en las batallas antes dan honra que la quitan; así que, Panza amigo, no me repliques más, sino, como ya te he dicho, levántate lo mejor que pudieres y ponme de la manera que más te agradare encima de tu jumento, y vamos de aquí, antes que la noche venga y nos saltee en este despoblado.”

El idioma del Quijote tan amado y respetado ha evolucionado y ahora no decimos, por ejemplo “feridas” sino heridas y las formas verbales son usadas con más apego a la gramática, que también cambia.

Los adverbios mejor y peor tan usados por nosotros los salvadoreños son, a veces, adjetivos. Veamos.

1. “Ella no es mejor que yo”

2. “No hay peor defecto que el que no se quiere ver”

En las oraciones anteriores mejor y peor son adverbios y los adverbios son invariables, es decir no cambian por seguir al verbo. Pero cuando estas palabras, mayor y peor van como adjetivos si deben concordar con el verbo en número.

1. Los acontecimientos fueron peores que lo que dijeron los diarios de ese día.

2. Las cosechas de este año han sido mejores que las del año pasado.

En estos segundos ejemplos, mejor y peor son adjetivos y es incorrecto decir: Los acontecimientos fueron peor. Y Las cosechas han sido mejor.

MIGRANTE: Una palabra oída y leída y duele no por nada de ortografía o gramática sino por el despertar de comportamientos poblacionales o de jefes de algo hacia los INMIGRANTES.

El rechazo al inmigrante tiene una enorme dosis de inmoralidad que no se concibe en personas normales que por ley natural debieran mostrar un comportamiento realmente humano.

La palabra MIGRANTE engloba a INMIGRANTE Y EMIGRANTE.

1. La historia de la humanidad nos muestra como en todo territorio por bonito o feo que lo veamos, sus habitantes LLEGARON de otras regiones, por tanto son INMIGRANTES, aunque se sientan dueños del territorio y todo lo demás del lugar que habitan.

2. Las MIGRACIONES de grupos poblacionales se han dado a través de la historia de la Humanidad.

3. Todo ser vivo emigra hacia otro lugar para sobrevivir. Las hormigas lo hacen.

