LA “Z” SE VUELVE “C”

GOTAS DE ORTOGRAFÍA

Lo mejor de esta regla es que no tiene excepciones.

· Soy muy feliz.

· Somos muy felices.

· Tengo una nariz muy grande.

· – Mis compañeros de escuela me decían NARIZOTA.

· –¿Y ustedes? Decía yo, apenas respiran naricillas… naricitas.

Hay bastantes palabras que llevan la Z y al pasarlas al plural, o a aumentativos y diminutivos el sonido es el mismo de la Z pero habrá que escribir C: Capaz- capaces. Audaz- audaces. Raíz- raíces.

También la Z va en medio en algunas palabras e igual, cambian la Z por C cuando la siguen las vocales: e – i.

· Mi padre iba a cazar y al regresar decía a mi mamá: Mira cacé un tacuazín.

· Mi abuela me enseñó a rezar y recé el rosario con ella.

El doctor Alfredo Huertas García, nuestro maestro en la Escuela Normal Superior, nos decía que en su país, España, no tenían mayor dificultad porque el sonido de la Z y la C seguida de la i – e lo pronuncian LINGUODENTAL (lengua y dientes superiores y soplo) y al escribirlo no era problema. En cambio aquí en América nuestros abuelitos nahoas, pipiles, mayas pronunciaron tales sonidos SESEANTES o sea con predominio de la S. ¡Bien! Por nuestros ancestros indígenas.

En nuestra América lo mismo decimos TAZA que TASA. Pero debemos escribirlas correctamente con S o Z de acuerdo al significado.

Otra regla para el uso de la Z: Los aumentativos terminados en EZA Y AZO que denoten golpe y diminutivos terminados en ZUELA (O).