Medidas extraordinarias se extienden por 6 meses más

Yanuario Gómez @DiarioCoLatino Durante la sesión plenaria correspondiente a esta semana, la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen proveniente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad que contenía un acuerdo de prórroga de las medidas extraordinarias de seguridad en centros penales por seis meses más. Esta iniciativa se estudió durante varios meses en el congreso salvadoreño donde los parlamentarios presentaron algunas modificaciones. Entre los cambios propuestos está el cambio a permanentes de medidas como la interrupción de la señal telefónica en el cien por ciento de los centros penales del país y las audiencias virtuales. Después de varios retrasos las fracciones parlamentarias de derecha presentaron una propuesta para que las medidas extraordinarias se extendieran por seis meses más, según ellos para que la Asamblea Legislativa tenga un tiempo prudencial para estudiar las solicitudes antes mencionadas. Cabe destacar que las disposiciones especiales y transitorias de seguridad en centros penales tienen como finalidad posibilitar las adecuaciones de infraestructura penitenciaria, asegurando la eficacia de este régimen de aislamiento y la protección de la población de las acciones delictivas que se originan dentro de dichos lugares. Todas las fracciones parlamentarias coincidieron en que se cumplió en su totalidad. La extensión por seis meses más de estas medidas fue aprobada con 64 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones por parte de los parlamentarios presentes en la sesión ordinaria del congreso salvadoreño. Según las diferentes instituciones encargadas de la seguridad pública, el accionar de la delincuencia se redujo significativamente a partir de la implementación de las disposiciones especiales de seguridad en el sistema penitenciario nacional. ‘’Queda claro que la votación actual lanza mensajes un poco raros, ya que unos votan en contra y otros se abstienen, sin embargo, a la ciudadanía debe quedarle claro que algunos diputados no votaron a favor de esta iniciativa que lo que persigue es que la población no tenga los problemas históricos del puesto de mando de la criminalidad funcionando desde los centros penales como antes lo estuvo’’, dijo Misael Mejía, diputado del FMLN. El parlamentario también lamentó que la iniciativa de prórroga de las medidas extraordinarias no se aprobara por un año como lo solicitara el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, aún contando con el aval del Órgano Judicial con quienes se sostuvieron varias reuniones donde ninguno se opuso a la continuidad de las mismas. Otro de los parlamentarios que se mostró inconforme fue el presidente de este órgano, Guillermo Gallegos, quien incluso dijo que a su juicio estas disposiciones deberían ser permanentes en su totalidad. ‘’Nosotros tenemos un sabor agridulce en este tema porque hubiéramos querido que las medidas extraordinarias se aprobaran por un año o incluso de manera permanente, pero respaldaremos la decisión de la mayoría’’, dijo Gallegos.