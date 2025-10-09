Mediadores dicen que el borrador final del acuerdo de cese el fuego de Gaza está en marcha

El CAIRO/Xinhua

Los mediadores en las conversaciones entre Israel y Hamás dijeron que se ha alcanzado un acuerdo que cubre todas las disposiciones y mecanismos de implementación relacionados con la primera fase del alto el fuego en Gaza y que un borrador final está en marcha, informó hoy jueves la televisión egipcia Al-Qahera News.

El acuerdo pondrá fin a la guerra, liberará a los rehenes israelíes y a los prisioneros palestinos, y permitirá la entrada de ayuda humanitaria en el enclave, «con más detalles que se anunciarán más adelante», indicó la información.

El anuncio se produjo tras tres días de conversaciones indirectas entre Hamás e Israel en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, en una negociación de un plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El miércoles, en las conversaciones participaron delegaciones de Estados Unidos, Qatar y Turquía, además de las de Hamás e Israel. En un discurso televisado el miércoles, el presidente egipcio, Abdel-Fattah al-Sisi, afirmó que las conversaciones en Sharm el-Sheikh «avanzaban de forma positiva».

El plan de paz de Trump para Gaza propone un alto el fuego, una retirada gradual de Israel y la liberación de los rehenes israelíes a cambio de los prisioneros palestinos. Desde el 7 de octubre de 2023, la campaña militar de Israel en Gaza ha causado la muerte de más de 67.000 palestinos y heridas a casi 170.000, lo que ha provocado una destrucción masiva de las infraestructuras y un empeoramiento de las condiciones humanitarias, según las autoridades sanitarias de Gaza.

