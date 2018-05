Medardo González invita a la militancia a votar sin presiones

Compartir ! tweet





Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El secretario general del FMLN Medardo González llamó a la militancia del partido a votar libremente y sin presiones por el precandidato de su simpatía en las elecciones internas a celebrarse este domingo en todo el país y donde el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez y el canciller de la república Hugo Martínez se disputarán la candidatura presidencial.

“Que la militancia del partido se sienta tranquila, que no se sienta presionada por nada, que vayamos y votemos de acuerdo a nuestra decisión… Le digo a los compañeros y compañeras, a toda la base del partido, de que los organismos de dirección del partido no están autorizados para pedir el voto por uno u otro de los candidatos, debemos de respetar”, expresó González.

En ese mismo sentido, el secretario general del FMLN llamó a los dirigentes y estructuras de conducción del partido a evitar pronunciarse en favor de cualquiera de los dos candidatos tal como se ha acordado, para dejar en manos de la militancia la decisión final.

“No debemos permitir que los organismos vayan tomando este tipo de decisiones, ni que los dirigentes del partido -yo me he cuidado mucho en ese sentido-, de la comisión política, del consejo nacional, tomemos postura de por quién pedir el voto”, recalcó el máximo dirigente efemelenista.

González informó que el miércoles se emitieron dos memorándums dirigidos a estructuras del partido residentes en el exterior y a la directiva municipal de San Miguel para que dejaran de emitir posturas a favor de candidatos, como lo habían hecho. “Eso no debe de repetirse, no debe de continuar, no hagamos acá difíciles las cosas”, sugirió.

El secretario general manifestó que el partido debe culminar de manera unida el proceso de elección interna este domingo e independientemente de quien resulte electo hay que entrar de lleno a la competencia presidencial. “Tenemos que cuidar que las cosas caminen lo mejor posible respetándonos entre todos para que las cosas culminen bien”, agregó.

El dirigente recalcó que la consigna de que hay un candidato apadrinado por la dirección del partido y otro por las bases no es justa con la realidad del proceso y va en contra de los intereses del FMLN y de su militancia.

“De lo que debemos de estar convencidos es de que quien gane, quien quede de primero por muchos, por pocos, por un voto, eso debe de garantizarse. En ese sentido, yo he tratado de relativizar una consigna que me parece que no es justa, no es correcta, en el sentido de plantear -porque había intereses que no necesariamente representan los intereses de nuestro partido- de que hay un candidato de la dirección y hay un candidato de la base”, rechazó.

Explicó González que antes del 4 de marzo, el FMLN se había inclinado por un mecanismo de elección donde la dirección efemelenista tendría una importante cuota de decisión respecto al candidato presidencial, pero luego de esa fecha la situación cambió y se optó por un proceso más participativo de la base.

“Nosotros como dirección del partido, antes del 4 de marzo habíamos definido un modelo y un estilo de elección, de proceso, y habíamos dicho públicamente que la dirección del partido iba a acompañar a uno de los contendientes, pero eso se terminó”, detalló en entrevista con Gentevé, canal 29.

El dirigente explicó que cualquiera que sea el resultado electoral de este domingo, no habrá perdedores dentro del partido de izquierda y que los precandidatos no representan intereses antagónicos, como se ha querido sugerir desde algunos sectores foráneos interesados en atacar el proceso. “Aquí el ganador será el FMLN, que va a perder la dirección, que va a perder la base, ese no es el punto, el ganador será el pueblo salvadoreño”, afirmó.

En las elecciones internas de este 27 de mayo, a celebrarse en los 262 municipios del país, están habilitados para votar unos 39,700 efemelenistas, más alrededor de 800 residentes en el exterior. El FMLN espera brindar resultados finales a la población aproximadamente a las 7:00 de la noche.

“Estoy totalmente convencido que la historia de la competencia electoral comienza el 27 de mayo, las cosas no están simples, hay que trabajar… Estoy convencido que habiendo logrado salir bien ya con el candidato definido del FMLN, a partir de ese momento, los motores del FMLN pasan a una fase superior”, expresó González.