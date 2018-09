“Me encantaría” volver a hacer TV, dice la nominada al Emmy Penélope Cruz

Los Ángeles | AFP

Javier TOVAR

Penélope Cruz encara con nervios su primera nominación al Emmy por su primer trabajo en televisión, una experiencia frenética que quisiera repetir.

Cruz, que ganó un Óscar en 2009 por “Vicky Cristina Barcelona”, compite por el galardón a mejor actriz de reparto en una miniserie o película por su papel en “American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace”, en la que interpreta a la hermana del diseñador, Donatella.

“Uno siempre se pone nerviosa en esas ceremonias”, dijo este domingo a la AFP la ganadora del Óscar. “Pero contenta y con gana de disfrutarlo con ellos”; sus compañeros de esta producción del canal FX. El venezolano Edgar Ramírez, que encarna a Versace; su amante interpretado por Ricky Martin; y su asesino, Darren Criss, también fueron nominados.

“Expectativa ninguna, es pasarla muy bien, estoy muy contento poder compartir este momento con gente querida, ha sido una experiencia preciosa”, dijo por parte Ramírez, que acompañó a Cruz y a Javier Bardem en una proyección especial de su más reciente película “Loving Pablo”, que se estrena el 5 de octubre en cines y servicios de video por demanda.

– “”Todo va muy rápido” –

La actriz de 44 años interpreta a la periodista colombiana Virginia Vallejo, que fue amante del capo Pablo Escobar, interpretado por Bardem en “una relación tremendamente peligrosa”, consideró. “No me gustaría nunca tener una relación así”, enfatizó.

Cruz, que ha recibido en total tres nominaciones al Óscar, define la experiencia de trabajar en televisión “muy distinta” a la de hacer cine.

“Todo va muy rápido, te lanzan material nuevo, un monólogo nuevo te lo dan la noche antes, no estoy acostumbrada a trabajar en ese ritmo. En cine, en un día puede que hagas una escena o dos, en televisión puedes hacer cinco en un solo día”.

“Pero es muy bueno para el actor ese proceso, porque te mantiene en una alerta y en un presente total, me ha encantado la experiencia y me encantaría [repetirla], y con Ryan” Murphy, director y productor ejecutivo del programa. “Una maravilla trabajar con él”.

“Versace” aparece en el sitio Gold Derby como favorita a llevarse la estatuilla a mejor miniserie, mejor dirección de miniserie. Cruz y Criss también encabezan las apuestas.

“Es un regalo”, estimó por su parte Bardem. “El que está nominado está muy tranquilo y los que estamos alrededor más nerviosos”.

– Escobar “menos glamuroso” –

La película sobre Escobar, titulada en México “Escobar: la traición”, narra el pináculo y la caída del narcotraficante más temido del mundo y su volátil historia de amor con la entonces periodista más famosa de Colombia durante un reinado de terror que destrozó un país.

“Me ofrecieron un primer Pablo Escobar a finales de los 90 y ahí empecé a interesarme en él y vi el potencial que tenía como personaje”, contó Bardem. “Desde entonces me han ofrecido varios Escobares, pero no tenían esa dimensionalidad, y traté de hacer mi propuesta que fue esta, del monstruo pero el ser humano dentro del monstruo”.

“No por humanizarlo o justificarle”, pero “si creamos gente así es porque somos capaces de darle fuelle a algo así”, añadió.

La cinta de Fernando León de Aranoa coincide con una avalancha de series y telenovelas sobre este capítulo de la historia de Colombia. “Puede haber una saturación de Escobar, seguramente, pero al mismo tiempo no ha habido una película de cine sobre Escobar”, señaló Bardem, que consideró “ofrece un lado menos glamuroso del asunto”. “Creo que algunas de esas series han ayudado a crear un glamour peligroso, y no lo he dicho yo, me lo decía mucho la gente de Colombia cuando rodamos la película. Aquí hemos sido honestos”, siguió´.