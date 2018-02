Mas cerca de Teletón 2018

Compartir ! tweet





Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Los días van pasando y se está acercando la TELETÓN 2018, serán 27 horas de amor en la que la población salvadoreña se unirá para hacer sus donaciones y apoyar la noble labor de FUNTER.

Son miles de salvadoreños los que en algún momento de la vida han necesitado de una rehabilitación y se han acercado a FUNTER , un centro de alto nivel en rehabilitación y terapias , la contribución es mínima en comparación de los logros que han logrado los pacientes, con estas rehabilitaciones han logrado creer que pueden cumplir sus sueños y metas.

Con su slogan “Atrévete a creer” estarán realizando la teletón el próximo 16 y 17 de marzo en el Anfiteatro de CIFCO , el acceso será únicamente por el portón 7 , la entrada será completamente libre para el sector general y para el VIP se estarán entregando a través de los medios unidos.

Los artistas nacionales que han confirmado son: Rafa Guillen , Zaldi & Vega, Kennya Padrón , Fortín, Orquesta Hermanos Flores, Shaka y Dres, La Calle, La Autentica Banda LL, Elenco de Calle 7, Banda Sin Ley.

Como siempre se ha tenido el apoyo de artistas internacionales para esta edición serán: Fanny Lu, Jerry Rivera, Comando Tiburón , Fey, De Laghetto, Pasabordo de Colombia, Ltres de México, Paty Cantú y muchas sorpresas más.

Uno de los últimos detalles novedosos que han adelantado es que durante la franja familiar se desarrollará el Mundo Mágico de TELETÓN con la participación de Jazzin, Freestyle, Grupo Start, y la presencia del Grupo Hamlet con su exitosa obra de El Mago de Oz.

Segmentos TELETÓN:

Inauguración de 9 pm a 1 am

Familiar de 7 am a 12m

Juvenil de 12m a 5 pm

Sub Sede San Miguel de 5 a6 pm

Clausura 7pm a 12 am

Para este 2018 la meta es de 1 millón 500 mil dólares más 1, dichos fondos se utilizarán para la sostenibilidad de los 3 centros de rehabilitación integral en Merliot, San Vicente y Sonsonate, a través de los cuales se logrará finalizar este año con mas de 140 mil atenciones brindadas.

Los patrocinadores ya dijeron presentes y muchas empresas comprometidas con esta noble causa, solo falta el salvadoreño que con un dólar o más ayude a alcanzar la meta.