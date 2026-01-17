Página de inicio » Nacionales » MARN prevé cielo parcialmente nublado durante la tarde

Redacción Nacionales 17 enero, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en MARN prevé cielo parcialmente nublado durante la tarde 90 Vistas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó que durante la tarde y noche de este sábado, el cielo estará parcialmente nublado en la zona norte y poco nublado en el resto del país.

El viento será del noreste, con velocidades entre 10 y 22 kilómetros por hora (km/h), y ráfagas de hasta 35 km/h en zonas altas.

Las temperaturas no experimentarán mayores cambios, se mantendrán cálidas durante la tarde y frescas en la noche y madrugada. El flujo del este y noreste acelerado dominará las condiciones en la región.

Mientras tanto, en la madrugada y mañana del domingo se prevé el cielo poco nublado, durante la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, con posibles lluvias en sectores de la zona oriental.

Por la noche y la madrugada, el cielo estará poco nublado, sin lluvias, se tendrá el ingreso de vientos nortes, con velocidades entre 10 y 22 km/h y ráfagas entre 50 y 70 km/h.

En zonas donde la geografía favorece el aceleramiento del viento, podrían registrarse ráfagas de hasta 80 km/h durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Una zona de alta presión que se mueve sobre Texas y el golfo de México favorece el ingreso de vientos nortes en El Salvador.

