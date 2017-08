MARN destaca efectividad institucional e innovación en redes sociales

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“Ha sido un año de mucho trabajo, estoy satisfecha con los resultados de mi equipo y obviamente hay que hacer mucho más, para revertir esa degradación ambiental con todos los actores del país, pero creo que hemos dado pasos muy grandes e importantes”, dijo en su informe de Rendición de Cuentas, Lina Pohl, ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Con la presentación de cinco ejes prioritarios para la construcción de una sociedad sustentable autoridades del MARN listaron una serie de temas de relevancia y de agenda de trabajo como: preparar al país frente a los efectos del Cambio Climático y Reducción Ambiental; el impulso en la conservación de bosques, biodiversidad y restauración de ecosistemas; la gestión integral del saneamiento ambiental y el desarrollo de la institucionalidad para la gestión ambiental.

La funcionaria citó algunos casos en específico como la contaminación con plomo de las comunidades que circundaban la empresa de baterías de El Salvador, que impactó a la niñez y adultos con este elemento químico, que forma parte de estos productos. “Lo único que necesitamos es financiamiento para sacar la escoria y ceniza, pero ya se hizo todo el trabajo y uno de los grandes logros, es que de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unid (EPA) se ha reducido en un 95% se ha logrado descontaminar en plomo”, afirmó.

Además, consideró importante la información de la que dispone al alcance de la población por parte del MARN, además de ser uno de los tres países que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) escogió para hacer pronósticos del clima a los pronósticos de impacto, proyecto vigente que permitirá información precisa del clima y sus efectos en el territorio nacional.

“Y estamos contentos además, que ya salimos de esa lista de países más vulnerables del mundo, que es una meta que nos habíamos impuesto, pero queremos alejarnos mucho más de esa lista fortaleciendo nuestras capacidades, reducir nuestras vulnerabilidades y el riesgo que tenemos. Ahora contamos con más información geoespacial con mapas automatizados que están disponibles para toda la ciudadanía o visitar nuestra página web, donde está toda la información que produce el MARN”, indicó.

Otro avance asertivo para la ministra Pohl es contar con la información que les ha brindado el Sistema de Detección de Luz y Medición de la Distancia (LIDAR) para encontrar las fallas geológicas que provocan los sismos en el territorio nacional, que ha servido también, para encontrar nuevas fallas geológicas (grietas en la corteza terrestre).

“Hemos avanzado también en el Ordenamiento Ambiental del Territorio. Cuando llegamos en el 2009 no había una sola directriz sobre este tema, no había nada para decirle a la gente dónde hacer las cosas, dónde no hacerlo y qué proteger; ahora llevamos 166 municipios con ordenamiento ambiental del territorio y con directrices claras de cómo se ordena ambientalmente cada territorio. Esta herramienta nos ha permitido lanzar el Sistema de Evaluación Ambiental en Línea, que es más rápido para los inversionistas y es importante para proteger el medio ambiente”, afirmó.

No obstante, mencionó que entre los retos de la Cartera de Estado se encuentra buscar el financiamiento para proyectos de gran impacto, como la descontaminación del río Acelhuate, principal cuerpo de agua que atraviesa la ciudad de San Salvador.

“Ya tenemos el diseño de las Plantas de Tratamiento tanto para Santa Ana, San Miguel como San Salvador, el punto es encontrar el financiamiento o algún mecanismo que permita establecer estas plantas de tratamiento. Se debe avanzar con mayor celeridad en la industria. En años anteriores estuvimos en El Piro, el año pasado en Las Cañas… existe una buena respuesta del sector privado, pero debemos ir avanzando sobre la descontaminación del río Acelhuate, que según una consultora inglesa la planta de tratamiento de San Salvador tendría un costo de 200 millones de dólares”, mencionó.

Otro de los compromisos sobre el desarrollo de la gestión ambiental, la funcionaria habló de la participación ciudadana en la “gestión de riesgo” que se constituyó a través, de la Conformación de la Red de Observación Local Ambiental, la mejora del Sistema de Denuncias Ambientales que acumuló 532 denuncias, con 236 casos resueltos y 178 remitidos a otras instituciones responsables.

Mientras en el área de transparencia se administraron 2 mil 39 solicitudes de información y los temas con mayor demanda fueron: permisos ambientales, legislación ambiental, biodiversidad. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue galardonado con el Premio Nacional de la Transparencia.

Además, ejecutó el 96.24% del monto total asignado que significa 23 millones 805.453 dólares.