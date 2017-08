Rooney se retira de la selección inglesa

Reino Unido/dpa

El delantero Wayne Rooney anunció hoy el fin de su carrera en la selección inglesa de fútbol, por lo que no estará presente en el Mundial de Rusia 2018.

Rooney, de 31 años y actual jugador del Everton, comunicó al entrenador Gareth Southgate que ya no jugará en la selección inglesa tras ser convocado para los próximos compromisos de los “Three Lions”.

“Ha sido fantástico que Gareth Southgate me haya llamado esta semana para decirme que me quería de regreso en la selección. Pero, después de haberlo pensado largamente, le he dicho a Gareth que he decidido retirarme del fútbol internacional”, indicó Rooney en un comunicado.

“Es una decisión muy dura que he conversado con mi familia, mi entrenador en el Everton (Ronald Koeman) y mis personas más cercanas”, continuó.

“Jugar con Inglaterra siempre ha sido especial para mí. Ha sido un privilegio cada convocatoria o designación como capitán. Pero es el momento de retirarse”, señaló.

Rooney explicó que desea poner todas sus energías en el Everton, club al que regresó esta temporada tras un largo periodo en el Manchester United. Sin embargo, prometió que seguirá siendo un gran fan de la selección.

“Una de las pocas cosas que lamento es no haber podido tener éxito en un torneo internacional con Inglaterra. Pero espero que los grandes jugadores que está llevando Gareth pueden dar un paso más”, indicó. “Un día el sueño se hará realidad y espero estar ahí como fan o en algún otro rol”.

Rooney marcó 53 goles en 119 partidos en la selección inglesa, de la que es su máximo anotador de la historia por delante de Bobby Charlton.

Inglaterra marcha actualmente en el primer lugar del Grupo F de la clasificación europea al Mundial de Rusia con 14 puntos y una ventaja de dos unidades sobre Eslovaquia.

El conjunto dirigido por Southgate visitará el 1 de septiembre a Malta y tres días después recibirá a Eslovaquia.