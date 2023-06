Marleni Funes pregunta sobre el préstamo del BID para construcción del Rosales

Samuel Amaya

La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Marleni Funes, dijo en el programa radial “La Tribu” que el dinero para la construcción del Hospital Rosales estaba en un préstamo por $170 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En ese monto también se incluía en equipamiento del Hospital Rosales y el de Nejapa, pero el presidente Bukele dijo ayer que sería con “fondos propios”.

El Gobierno de Bukele varias veces se ha referido a los inicios de la construcción del Hospital Rosales, pero se han visto pocos avances. “Esa no fue una promesa de campaña de él, ese era un compromiso que ya tenía el Estado, independientemente de quién ganara (en 2019), el BID ya tenía los recursos destinados para el país. Habría que preguntar al presidente si regresó el dinero, si no se lo desembolsaron porque no cumple los estándares de transparencia”, añadió la parlamentaria.

La diputada Funes cuestionó al Gobierno del porqué ahora, se va a construir con fondos propios y no con los fondos del préstamo, “si tienen el dinero para hacerlo, no es malo, el problema aquí es que ya había un contrato, el préstamo ya había cumplido las tres vueltas en la Asamblea Legislativa: permiso para ir a negociar (con el banco), permiso para firmar y por último el permiso para aceptar ya el préstamo; no es un 5, son $170 millones”.